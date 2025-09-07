Obavijesti

Sport

Komentari 0
POČIVAO U MIRU

Preminuo otac Manuela Štrleka

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo otac Manuela Štrleka
Foto: Facebook

Podsjetimo, sin Manuel je za hrvatsku reprezentaciju igrao od 2010. do 2021. i u 160 utakmica zabio 588 golova te se isprofilirao kao ponajbolje lijevo krilo u povijesti rukometne reprezentacije

Tužnu vijest objavio je Rukometni klub Zagreb. Naime, preminuo je Davorin Štler, otac Manuela Štrleka i bivši trener Zagreba. 

"Iskreno saučešće izražavamo obitelji i najbližima. Počivao u miru", napisao je klub, između ostalog. Stariji Štrlek u trenerskoj je karijeri radio i u mlađim kategorijama, vodio je juniore i kadete Sesveta.

Podsjetimo, sin Manuel je za hrvatsku reprezentaciju igrao od 2010. do 2021. i u 160 utakmica zabio 588 golova te se isprofilirao kao ponajbolje lijevo krilo u povijesti rukometne reprezentacije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno
Tko je Igor Miličić? Prognanik iz Broda s Poljskom stigao do još jednog četvrtfinala EuroBasketa
HRVATSKA SENZACIJA

Tko je Igor Miličić? Prognanik iz Broda s Poljskom stigao do još jednog četvrtfinala EuroBasketa

Bio je razigravač, baš onakav kakav nam je nedostajao nakon slavne generacije iz Barcelone '92. S juniorima je uzeo europsko srebro, u Splitu potrgao koljeno poslije čega je zauvijek obilježio poljsku košarku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025