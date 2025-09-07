Preminuo otac Manuela Štrleka

Tužnu vijest objavio je Rukometni klub Zagreb. Naime, preminuo je Davorin Štler, otac Manuela Štrleka i bivši trener Zagreba.

"Iskreno saučešće izražavamo obitelji i najbližima. Počivao u miru", napisao je klub, između ostalog. Stariji Štrlek u trenerskoj je karijeri radio i u mlađim kategorijama, vodio je juniore i kadete Sesveta.

Podsjetimo, sin Manuel je za hrvatsku reprezentaciju igrao od 2010. do 2021. i u 160 utakmica zabio 588 golova te se isprofilirao kao ponajbolje lijevo krilo u povijesti rukometne reprezentacije.