DINAMOVA LEGENDA

Preminuo Srećko Bogdan (69)

Preminuo je Srećko Bogdan (69), legendarni hrvatski nogometaš i jedan od najvažnijih igrača u povijesti Dinama, prenosi Međimurska Sportska Mreža

Bogdan je rođen 5. siječnja u Murskom Središću, a u tamošnjem Rudaru je započeo karijeru. Godine 1975. stigao je u Dinamo, gdje je igrao 10 godina i ostavio dubok trag.

Za Dinamo je odigrao 309 utakmica i zabio 42 gola, što je za braniča sjajan učinak. Bio je poznat po sjajnom napadačkom skoku, a s Dinamom je osvojio jugoslavensko prvenstvo 1982. i Kupove 1980. i 1983. 

Iz Dinama je otišao 1985. i karijeru nastavio u Karlsruheru, gdje je igrao do 1993. i stigao do 280 nastupa za njemački klub. Nastupao je i za jugoslavensku reprezentaciju (11 puta) i hrvatsku (dva nastupa), a nakon igračke karijere se posvetio trenerskom poslu. 

U Karlsruheru je radio kao direktor omladinske škole, trener juniora i pomoćni trener seniora, a kasnije je vodio i VfR Mannheim, Inter iz Zaprešića, Segestu, Međimurje i Savski Marof. 

Javnost ga pamti i po radu kao stručni sukomentator za HRT na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj. 

