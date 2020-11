Preokret Gorice na Šubićevcu: Čabraja sjajno zabio iz kornera

<p>U susretu 12. kola Prve HNL <strong>Gorica </strong>je kao gost preokretom svladala <strong>Šibenik</strong> 3-1 (0-1).</p><p>Domaći su poveli preko <strong>Ampema </strong>(7), no u nastavku su <strong>Čabraja </strong>(61), <strong>Suk </strong>(82) i <strong>Lovrić </strong>(90+3) osigurali bodove gostima.</p><p>Utakmicu u Šibeniku obilježio je jak vjetar koji je u prvom poluvremenu pomagao domaćima, a u nastavku gostima. Šibenik je pomoć vjetra iskoristio za samo jedan pogodak i to u samom otvaranju dvoboja kada je Jurić lijepo proigrao Ampema koji je utrčao iza obrane Gorice te svladao Kahlinu.</p><p>Izjednačenje je stiglo u 61. minuti kada je Čabraja izveo udarac iz kuta koji je nošen vjetrom skrenuo prema vratima domaćih, preletio Labrovića i završio u mreži. </p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.tportal.hr/sport/clanak/video-foto-gorica-je-uz-pomoc-bure-na-subicevcu-okrenula-sibenik-i-stigla-do-vazne-i-uvjerljive-pobjede-foto-20201120" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Pred sam kraj dvoboja Gorica je stigla do još jednog gola nakon kornera. Lovrić je ubacio loptu u kazneni prostor domaćih, do nje je stigao Suk koji je snažnim udarcem s pet metara kompletirao preokret.</p><p>U posljednjoj minuti sudačke nadoknade pobjedu Gorice potvrdio je Lovrić koji je iskoristio činjenicu što su domaći jurnuli po poravnanje. Pokušao je to ispucati golman Šibenika Labrović, ali bura je pomogla goričkom strijelcu.</p><p>Treća Gorica sada ima 19 bodova iz devet susreta, bod više uz utakmicu više ima drugi Osijek, a sedam bodova više uz također utakmicu više ima vodeći Dinamo. Šibenik je ostao peti sa 13 bodova, ali iz 12 susreta, dok šesti Slaven Belupo i sedmi Hajduk imaju po 11 bodova, no Koprivničani imaju dvije, a Splićani tri odigrane utakmice manje. (mg)</p>