Preokret oko najstarijeg igrača Dinama. Žele da ostane u klubu

U Dinamu je već deset godina, tek je prvu polusezonu proveo na posudbi u Lokomotivi i u međuvremenu postao vojnik kluba, dobri duh svlačionice, čovjek koji je preživio mnoge smjene trenera, pa i vodećih ljudi u klubu. Danijel Zagorac (39) trebao je ovo ljeto napustiti Maksimir, no čini se da je na pomolu novi dogovor.

U Dinamu iznimno cijene ponašanje i ulogu Zagorca koji nikad nije imao stalni status prvog golmana, već je kao vojnik kluba uskakao kad je to bilo potrebno. I uglavnom branio vrlo dobro, istaknuo se u vrijeme prvog mandata Nenada Bjelice kao zamjena Dominiku Livakoviću. Sad mu Zvonimir Boban nudi novi jednogodišnji ugovor uz očuvanje statusa pričuve i mentoriranja drugih, piše Germanijak.

Ovo ljeto ponovno će se promiješati karte po pitanju golmana jer je Livaković na povratku u Fenerbahče, pokušat će ga zadržati, ali će s Turcima to biti teško dogovoriti. U kadru je broj dva trenutačno Ivan Filipović (31), a na ledu je lanjska jedinica Ivan Nevistić, koji će po svemu sudeći napustiti klub. Vraća se s posudbe i Nikola Čavlina (23) koji nije dobio ni minutu u Comu i koji nije u planovima Marija Kovačevića. Zagorac, koji će u veljači napuniti 40 godina i najstariji je član prve momčadi, za Dinamo je branio 93 puta i primio 76 golova, a svaku drugu (47) sačuvao je čistu mrežu.