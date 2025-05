Preokret u Napoliju. Conte ipak ostaje, stiže mu i spektakularno pojačanje: Punom brzinom dalje

Talijanski nogometni prvak Napoli je potvrdio da će i iduće sezone momčad voditi Antonio Conte, trener koji je napuljsku momčad odveo do četvrtog naslova prvaka talijanske Serie A u povijesti. Premda se puno govorilo o brzom odlasku Contea s juga Italije i njegovom neslaganju s vlasnikom Napolija Aurelijom De Laurentisom, situacija se promijenila nakon sastanaka u srijedu, a pogotovo u četvrtak.

"Punom brzinom idemo dalje, jači nego prije", napisao je vlasnik i predsjednik Napolija nakon postignutog dogovora s Conteom.

Navodno je u svemu, pišu talijanski mediji, ključno bilo obećanje De Laurentisa da će klub tijekom ljeta imati spremno 150 milijuna eura za pojačanja, a da je prvi na popisu, belgijski nogometaš Kevin De Bruyne, praktički već u Napulju.

U slučaju da je Conte napustio Napoli jedan od prvih kandidata za njegovog nasljednika bio bi Massimiliano Allegri. Napoli nije ostao bez trenera, ali jest Milan koji je u četvrtak službeno obznanio da se razišao s portugalskim stručnjakom Sergijem Conceicaom.

Foto: MATTEO MINNELLA

Premda Milan još nije službeno potvrdio, svi talijanski mediji su usporedno s tom informacijom obznanili da se Allegri vraća u Milan. Piše se i da je 57-godišnji Allegri potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu godinu.

Allegri je posljednje poslove obavljao u Juventusu gdje je radio prvo od 2014. do 2019., a potom od 2021. do 2024. godine. Prije toga je bio trener Milana, od 2010. do 2014. godine. Milan je sezonu završio na osmom mjestu ljestvice Serie A.