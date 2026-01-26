Preporoditelj Istre! Pogledajte tablicu HNL-a od dolaska Riere

Na otvaranju drugog dijela polusezone Istra je iznenadila Hajduk na Poljudu. Istrani su slavili 2-1 golovima Smaila Prevljaka u 10. i Emila Frederiksena u 22. minuti susreta. Hajduk je smanjio rezultat na 2-1 u 83. minuti, a autogol je postigao veznjak Puljana Logi Robertsson. Splićani su imali čak 22 udarca prema golu Kolića, ali tek sedam ih je završilo u okviru njegovih vrata. Istra je prijetila 10 puta te četiri puta u okvir Silićevog gola.

Trener Istre Oriol Riera (39) preporodio je klub iz Pule svojim dolaskom. Na klupu je zasjeo sredinom rujna nakon Gorana Tomića koji je klub vodio na tek šest utakmica. Istra je s odlaskom Tomića bila predzadnja u ligi s pet bodova, samo je Vukovar imao manje (2).

Riera je do sad vodio Istru u HNL-u na 13 utakmica, ostvario sedam pobjeda, tri remija i tri puta gubio. Istra je nakon nepotpunog 19. kola treća ekipa lige s 29 bodova nakon 19 kola, samo Dinamo i Hajduk imaju više.

Činjenica koja fascinira nogometne entuzijaste je kako je klub s našeg najvećeg poluotoka od dolaska Riere skupio 24 boda. U tom razdoblju samo je Dinamo skupio više (28). Hajduk je skupio jednaki broj bodova, ali s lošijom gol razlikom, dok je Rijeka skupila dva boda manje.

Riera je u karijeri vodio još španjolske niželigaše Unionistas, Esteponu, Tudelano i Alcorcon. Kao igrač je igrao na poziciji centarfora za Cordobu, Osasunu, Wigan, Deportivo la Coruñu, Western Sydney i umirovio se u Fuenlabradi. Ugovor s Istrom ima do 2028. godine.