Obavijesti

Sport

Komentari 2
SAMO JEDAN KLUB BOLJI

Preporoditelj Istre! Pogledajte tablicu HNL-a od dolaska Riere

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Preporoditelj Istre! Pogledajte tablicu HNL-a od dolaska Riere
Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Istra se trenutačno nalazi na visokom trećem mjestu HNL-a i u leđa gleda samo Dinamu i Hajduku. U nedjelju su pobijedili Splićane i dodatno se približili 'bilima' u lovu na drugu poziciju hrvatskog prvenstva

Admiral

Na otvaranju drugog dijela polusezone Istra je iznenadila Hajduk na Poljudu. Istrani su slavili 2-1 golovima Smaila Prevljaka u 10. i Emila Frederiksena u 22. minuti susreta. Hajduk je smanjio rezultat na 2-1 u 83. minuti, a autogol je postigao veznjak Puljana Logi Robertsson. Splićani su imali čak 22 udarca prema golu Kolića, ali tek sedam ih je završilo u okviru njegovih vrata. Istra je prijetila 10 puta te četiri puta u okvir Silićevog gola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Hajduk - Istra 01:38
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Trener Istre Oriol Riera (39) preporodio je klub iz Pule svojim dolaskom. Na klupu je zasjeo sredinom rujna nakon Gorana Tomića koji je klub vodio na tek šest utakmica. Istra je s odlaskom Tomića bila predzadnja u ligi s pet bodova, samo je Vukovar imao manje (2). 

Riera je do sad vodio Istru u HNL-u na 13 utakmica, ostvario sedam pobjeda, tri remija i tri puta gubio. Istra je nakon nepotpunog 19. kola treća ekipa lige s 29 bodova nakon 19 kola, samo Dinamo i Hajduk imaju više. 

Pula: Drugi prijateljski susret NK Istre 1961 uoči nastavka prvenstva
Foto: Sasa Miljevic

Činjenica koja fascinira nogometne entuzijaste je kako je klub s našeg najvećeg poluotoka od dolaska Riere skupio 24 boda. U tom razdoblju samo je Dinamo skupio više (28). Hajduk je skupio jednaki broj bodova, ali s lošijom gol razlikom, dok je Rijeka skupila dva boda manje.

Statistika HNL-a

Foto: Sofascore

Riera je u karijeri vodio još španjolske niželigaše Unionistas, Esteponu, Tudelano i Alcorcon. Kao igrač je igrao na poziciji centarfora za Cordobu, Osasunu, Wigan, Deportivo la Coruñu, Western Sydney i umirovio se u Fuenlabradi. Ugovor s Istrom ima do 2028. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Arnold se vraća na Otok u dres ljutitog rivala? Barcelona lovi velikog talenta
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Arnold se vraća na Otok u dres ljutitog rivala? Barcelona lovi velikog talenta

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026