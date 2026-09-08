Prepoznajte li sina HNL ikone?

Znanstvena istraživanja pokazuju da su sinovi u nekim genetskim aspektima doista sličniji majci nego ocu, no to nije slučaj s Bornom Neretljakom. On je zaista isti, fizički, otac - Mato Neretljak, ikona HNL-a.

- Novo ime u našoj svlačionici je Borna Neretljak! Borna je naše domaće dijete, a u naš klub dolazi iz omladinskog pogona HNK Orašje. Sa samo 16 godina već pokazuje veliki potencijal, a riječ je o mladom obrambenom igraču koji je svoje prve nogometne korake napravio kroz omladinske škole Atletico 1919 i HNK Orašje. Pred Bornom je sada prvi seniorski angažman, ali i velika prilika za daljnji razvoj, stjecanje iskustva i dokazivanje u seniorskom nogometu. - stoji na klupskim stranicama.

Podsjetimo, Mato Neretljak je bivši igrač Osijeka, Hajduka i Rijeke te japanskih klubova Suwon Bluewings i Omiya Ardija.

U trenerskoj karijeri vodio je Orašje u tri navrata, Jajce, GOŠK Gabelu, Rudeš, Zrinski Osječko 1664 i Zvijezdu Gradačac u kojoj je trenutno trener. Također, bio je pomoćni u hrvatskoj U-20 reprezentaciji.