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Prepoznajte li sina HNL ikone?

Piše Ivan Tomašković,
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Prepoznajte li sina HNL ikone?
Foto: Facebook
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Sinu je samo 16 godina i trenutno nastupa za Napredak Matići koji se natječu u 2. ligi Federacije BiH Sjever

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Znanstvena istraživanja pokazuju da su sinovi u nekim genetskim aspektima doista sličniji majci nego ocu, no to nije slučaj s Bornom Neretljakom. On je zaista isti, fizički, otac - Mato Neretljak, ikona HNL-a. 

- Novo ime u našoj svlačionici je Borna Neretljak! Borna je naše domaće dijete, a u naš klub dolazi iz omladinskog pogona HNK Orašje. Sa samo 16 godina već pokazuje veliki potencijal, a riječ je o mladom obrambenom igraču koji je svoje prve nogometne korake napravio kroz omladinske škole Atletico 1919 i HNK Orašje. Pred Bornom je sada prvi seniorski angažman, ali i velika prilika za daljnji razvoj, stjecanje iskustva i dokazivanje u seniorskom nogometu. - stoji na klupskim stranicama. 

Podsjetimo, Mato Neretljak je bivši igrač Osijeka, Hajduka i Rijeke te japanskih klubova Suwon Bluewings i Omiya Ardija.

U trenerskoj karijeri vodio je Orašje u tri navrata, Jajce, GOŠK Gabelu, Rudeš, Zrinski Osječko 1664 i Zvijezdu Gradačac u kojoj je trenutno trener. Također, bio je pomoćni u hrvatskoj U-20 reprezentaciji.

Ivo Čagalj/Pixsell
Ivo Čagalj/Pixsell | Foto: Ivo Čagalj/Pixsell - ilustrativna fotografija

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