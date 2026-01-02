Presedan u Argentini! Mladići koji ne ispune ovaj uvjet neće moći zaigrati za reprezentaciju

Nogometni savez Argentine donio je kontroverznu odluku u cilju da zaštiti svoje interese i klubove koja bi mogla iz temelja promijeniti karijere mladih igrača koji sanjaju o europskoj karijeri. Naime, mladi nogometaši koji napuste Argentinu i presele se u Europu bez da su prethodno potpisali profesionalni ugovor s nekim od domaćih klubova, više neće dobivati pozive za nastup u mlađim uzrasnim kategorijama argentinske reprezentacije.

Ovom se odlukom štite interesi klubova koji razvijaju mlade igrače, a Argentina želi spriječiti europske velikane da odvode njihove najveće talente prije nego što matični klubovi dobiju priliku zaraditi na njihovom transferu, osiguravajući tako financijsku kompenzaciju za godine ulaganja u razvoj igrača.

Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Prema službenim informacijama, ova restriktivna politika trebala bi obuhvatiti sve nadolazeće mlade generacije argentinske reprezentacije. Iz južnoameričke države tvrde kako je to odgovor na europske klubove, koji dovode talentirane mlade igrače još u dječačkoj dobi, prije nego što potpišu profesionalni ugovor s lokalnim klubom.