Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVO PRAVILO

Presedan u Argentini! Mladići koji ne ispune ovaj uvjet neće moći zaigrati za reprezentaciju

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Presedan u Argentini! Mladići koji ne ispune ovaj uvjet neće moći zaigrati za reprezentaciju
Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Argentinski nogometni savez uvodi pravilo: mladim igračima bez ugovora u argentinskim klubovima zabranjuje se igranje za reprezentaciju ako odu u Europu

Nogometni savez Argentine donio je kontroverznu odluku u cilju da zaštiti svoje interese i klubove koja bi mogla iz temelja promijeniti karijere mladih igrača koji sanjaju o europskoj karijeri. Naime, mladi nogometaši koji napuste Argentinu i presele se u Europu bez da su prethodno potpisali profesionalni ugovor s nekim od domaćih klubova, više neće dobivati pozive za nastup u mlađim uzrasnim kategorijama argentinske reprezentacije.

Ovom se odlukom štite interesi klubova koji razvijaju mlade igrače, a Argentina želi spriječiti europske velikane da odvode njihove najveće talente prije nego što matični klubovi dobiju priliku zaraditi na njihovom transferu, osiguravajući tako financijsku kompenzaciju za godine ulaganja u razvoj igrača.

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Prema službenim informacijama, ova restriktivna politika trebala bi obuhvatiti sve nadolazeće mlade generacije argentinske reprezentacije. Iz južnoameričke države tvrde kako je to odgovor na europske klubove, koji dovode talentirane mlade igrače još u dječačkoj dobi, prije nego što potpišu profesionalni ugovor s lokalnim klubom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026