Preslatke scene: Dario Šarić, Antonija Mišura i druge face s djecom na susretu košarkašica

ŠIBENIK - Hrvatske košarkašice pobijedile su Grčku 98-73 u kvalifikacijama za Eurobasket. U publici na Baldekinu bili su mnogi poznati iz svijeta košarke, Antonija Sandrić ex Mišura sa suprugom i djecom, Dario Šarić sa sinom, Anđa Jelavić, Marija Režan
Antonija Sandrić, nekad Mišura, bivša hrvatska košarkaška reprezentativka, sa suprugom Markom, također košarkašem, i djecom Tarom i Noelom pratila je pobjedu hrvatskih košarkašica nad Grčkom u Šibeniku. | Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
