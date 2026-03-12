Preslatke scene: Dario Šarić, Antonija Mišura i druge face s djecom na susretu košarkašica

ŠIBENIK - Hrvatske košarkašice pobijedile su Grčku 98-73 u kvalifikacijama za Eurobasket. U publici na Baldekinu bili su mnogi poznati iz svijeta košarke, Antonija Sandrić ex Mišura sa suprugom i djecom, Dario Šarić sa sinom, Anđa Jelavić, Marija Režan
Antonija Sandrić, nekad Mišura, bivša hrvatska košarkaška reprezentativka, sa suprugom Markom, također košarkašem, i djecom Tarom i Noelom pratila je pobjedu hrvatskih košarkašica nad Grčkom u Šibeniku.
| Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Antonija Sandrić, nekad Mišura, bivša hrvatska košarkaška reprezentativka, sa suprugom Markom, također košarkašem, i djecom Tarom i Noelom pratila je pobjedu hrvatskih košarkašica nad Grčkom u Šibeniku. |
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Antonija Sandrić, nekad Mišura, bivša hrvatska košarkaška reprezentativka, sa suprugom Markom, također košarkašem, i djecom Tarom i Noelom pratila je pobjedu hrvatskih košarkašica nad Grčkom u Šibeniku.
| Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Dvoboj A vrste u svom gradu nije propustio ni Dario Šarić, reprezentativac koji je nedavno i sam imao akciju u kvalifikacijama. Društvo mu je pravio sin Niko.
| Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Bivša košarkašica Anđa Jelavić s kćerima.
| Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Marija Režan također je nekad igrala za Hrvatsku, došla je s kćeri.
| Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Šibenčanka Danira Bilić, srebrna s Olimpijskih igara u Seulu 1988.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Nekadašnja reprezentativka Korana Longin.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Nika Mühl ozlijedila je koljeno nakon svega nekoliko minuta na parketu.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Glavni tajnik HKS-a Josip Vranković i predsjednik Nikola Rukavina.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL