Aidy Boothroyd je dao ostavku na mjestu izbornika Engleske U21 reprezentacije!

Bivšeg menadžera Watforda je ugovor vezao za englesku mladu reprezentaciju do ljeta ove godine, no on je odlučio dati prijevremenu ostavku nakon što sa momčadi prepunom 'zvijezda' nije uspio izboriti nokaut-fazu U21 Europskog prvenstva.

- Imao sam veliku privilegiju predstavljati FA (Engleski nogometni savez) i voditi engleske momčadi na najjače turnire. Iako nismo završili onako kako smo željeli, vrlo sam ponosan što sam surađivao ​​s igračima za koje znam da će imati izvanredne karijere - rekao je Boothroyd.

Podsjetimo, Englezi su izgubili prve dvije utakmice u grupi protiv Švicarske i Portugala, a u posljednjem kolu im je trebala pobjeda od dva gola razlike protiv Bišćanovih 'mini-vatrenih' uz pobjedu Portugala protiv Švicarske.

Portugalci su svoj dio posla ispunili, a bili su i Englezi jako, jako blizu. Vodili su 2-0 protiv Hrvatske, a onda se u sudačkoj nadoknadi ukazao Domagoj Bradarić koji je fenomenalnim udarcem skinuo paučinu i izbacio Engleze iz Europskog prvenstva.

Boothroyd je posao izbornika U21 engleske reprezentacije opisao kao "krajnje nemoguć", tvrdeći da je njegov primarni cilj dovesti igrače u seniorsku momčad Garetha Southgatea.

Zvijezde Borussije Dortmund (Jude Bellingham), Chelseaja (Reece James, Mason Mount) i Manchester Cityja (Phil Foden) samo su neki od igrača koji su mogli igrati u Slovenije, ali umjesto toga nastupili su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo seniorske vrste.

No, to mu i nije neko opravdanje budući da je i bez njih njegova momčad 'vrijedila' deset puta više od mladih Hrvata koji su im srušili snove.