HRVAT VEĆ IDE DOMA

Pretprošle godine oduševio, sad šok na startu: Krčmar ispao već u 1. kolu, evo koliko je zaradio

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Pretprošle godine oduševio, sad šok na startu: Krčmar ispao već u 1. kolu, evo koliko je zaradio
Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u pikadu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Hrvatski pikadist Boris Krčmar ispao je već u prvom kolu PDC Svjetskog prvenstva! Poraz od Lukea Woodhousea razočarao je nakon prošlogodišnjeg uspjeha. Krčmar promašio ključne prilike

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) završio je nastup na PDC Svjetskom prvenstvu već na prvoj prepreci. U dvoboju prvog kola u londonskom Alexandra Palaceu bolji od njega bio je Englez Luke Woodhouse, 25. igrač svijeta, koji je slavio 3-1 u setovima. To je veliko razočaranje nakon sjajnog nastupa 2023. kada je stigao do trećeg kola.

Sjajno je krenuo pa neobjašnjivo stao

Sve je izgledalo obećavajuće za Krčmara. Iako je Woodhouse u meč ušao kao favorit, hrvatski predstavnik je sjajno otvorio dvoboj. Prva dva lega otišla su na njegovu stranu i unatoč tome što je Englez vratio jedan leg, Krčmar je uspio zaključiti prvi set u svoju korist rezultatom 3-2 za vodstvo 1-0.

No nakon toga uslijedio je preokret. Woodhouse je u drugom setu ubacio u višu brzinu, dok je Krčmarov prosjek počeo padati. Englez je glatko odradio posao s 3-0 u legovima i ekspresno poravnao na 1-1 u setovima.

Promašaji koji su ga koštali pobjede

Ključni trenutak meča dogodio se u trećem setu. Kod rezultata 2-2 u legovima, Krčmar je imao veliku priliku za novo vodstvo. Promašio je čak pet strelica za izlaz i osvajanje seta, što je Woodhouse iskoristio, preokrenuo i poveo 2-1.

Taj promašaj kao da je slomio našeg igrača. Iako je četvrti set otvorio "breakom", izgubio je sljedeća tri lega zaredom i potpisao poraz. Statistika je na kraju sve rekla: Krčmarov prosjek bio je skromnih 85,26, a iskoristio je tek šest od 22 pokušaja izlaza (27 posto), što je premalo za pobjedu na ovakvoj razini.

Ovo rano ispadanje u potpunoj je suprotnosti s onim što je Krčmar pokazao na prošlom prvenstvu. Tada je ispisao povijest plasmanom u treće kolo, pobijedivši Keegana Browna i Dirka van Duijvenbodea. Zaustavio ga je tek legendarni dvostruki svjetski prvak Gary Anderson.

Krčmar tako napušta London sa zarađenih 17.000 eura, a sada ga čeka borba na Q-Schoolu u siječnju, gdje će pokušati vratiti profesionalnu PDC Tour Card i pravo nastupa na najvećim svjetskim turnirima.

