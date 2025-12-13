Pretprošle godine oduševio, sad šok na startu: Krčmar ispao već u 1. kolu, evo koliko je zaradio

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) završio je nastup na PDC Svjetskom prvenstvu već na prvoj prepreci. U dvoboju prvog kola u londonskom Alexandra Palaceu bolji od njega bio je Englez Luke Woodhouse, 25. igrač svijeta, koji je slavio 3-1 u setovima. To je veliko razočaranje nakon sjajnog nastupa 2023. kada je stigao do trećeg kola.

Sjajno je krenuo pa neobjašnjivo stao

Sve je izgledalo obećavajuće za Krčmara. Iako je Woodhouse u meč ušao kao favorit, hrvatski predstavnik je sjajno otvorio dvoboj. Prva dva lega otišla su na njegovu stranu i unatoč tome što je Englez vratio jedan leg, Krčmar je uspio zaključiti prvi set u svoju korist rezultatom 3-2 za vodstvo 1-0.

No nakon toga uslijedio je preokret. Woodhouse je u drugom setu ubacio u višu brzinu, dok je Krčmarov prosjek počeo padati. Englez je glatko odradio posao s 3-0 u legovima i ekspresno poravnao na 1-1 u setovima.

Promašaji koji su ga koštali pobjede

Ključni trenutak meča dogodio se u trećem setu. Kod rezultata 2-2 u legovima, Krčmar je imao veliku priliku za novo vodstvo. Promašio je čak pet strelica za izlaz i osvajanje seta, što je Woodhouse iskoristio, preokrenuo i poveo 2-1.

Taj promašaj kao da je slomio našeg igrača. Iako je četvrti set otvorio "breakom", izgubio je sljedeća tri lega zaredom i potpisao poraz. Statistika je na kraju sve rekla: Krčmarov prosjek bio je skromnih 85,26, a iskoristio je tek šest od 22 pokušaja izlaza (27 posto), što je premalo za pobjedu na ovakvoj razini.

Ovo rano ispadanje u potpunoj je suprotnosti s onim što je Krčmar pokazao na prošlom prvenstvu. Tada je ispisao povijest plasmanom u treće kolo, pobijedivši Keegana Browna i Dirka van Duijvenbodea. Zaustavio ga je tek legendarni dvostruki svjetski prvak Gary Anderson.

Krčmar tako napušta London sa zarađenih 17.000 eura, a sada ga čeka borba na Q-Schoolu u siječnju, gdje će pokušati vratiti profesionalnu PDC Tour Card i pravo nastupa na najvećim svjetskim turnirima.