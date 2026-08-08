Pretučeni sudac Pejin dva dana nakon napada vraća se u VAR

Bivši hrvatski nogometni sudac i aktualni VAR sudac Tihomir Pejin u petak ujutro je napadnut u Osijeku tijekom uobičajenog jutarnjeg trčanja. Pejina su presrela dvojica maskiranih muškaraca koji su ga napali teleskopskim palicama, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Nakon toga je prevezen u KBC Osijek koji je brzo i napustio, a samo dva dana nakon napada vraća se poslu.

Kako prenosi novinar Dražen Antolić sa Sportskih novosti, Pejin će već u nedjelju biti VAR u Koprivnici na utakmici 2. kola između Slaven Belupa i Varaždina. Sudačka organizacija HNS-a dala mu je povjerenje i nije ga zamijenila s nekim drugim jer se Pejin psihički dobro osjeća te je spreman vratiti se u VAR.

Zagreb: NK Lokomotiva protiv NK Istra 1961 u 23. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pejin ostaje VAR u nedjelju u Koprivnici po planu - poručili su iz Hrvatskog nogometnog saveza.

U VAR sobi u Koprivnici sjedit će još Ante Čuljak iz Zagreba, a glavni sudac susreta je Duje Strukan. Utakmica je na rasporedu sutra od 18.30 sati.