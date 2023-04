Trojica pretukla nogometaša u Konavlima i pobjegla. Policija: To je prekršaj. Oglasio se i rival

Nogometaš županijskog niželigaša Konavljanina Pero Opušić (25) pušten je na kućno liječenje nakon kukavičkog napada u noći na ponedjeljak u društvenom domu u mjestu Popovići na krajnjem jugu zemlje. Uprava njegova kluba tvrdi da su ga napala dvojica nogometaša lokalnog rivala Slavena iz Grude.

"Postaja granične policije Gruda je jučer, 10. travnja, nešto iza 2 sata, zaprimila dojavu kako je u prostoru društvenog doma u mjestu Popovići više mlađih muških osoba fizički napalo 26-godišnjaka koji je događaj i prijavio policiji. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako su, prethodno, u prostoru i ispred prostora doma, trojica mladića u dobi od 24, 26 i 28 godina fizički napali oštećenog, nakon čega su napustili mjesto događaja. Oštećeni mladić je zatražio liječničku pomoć te su mu liječničkim pregledom konstatirane lakše tjelesne ozljede", objavili su u dubrovačkoj policiji i dodali:

"Nakon što su počinitelji pronađeni i dovedeni u prostorije policije nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako su počinili prekršaj narušavanja javnog reda i mira te su uhićeni i odvedeni na Općinski sud u Dubrovniku gdje je, nakon saslušanja, odlučeno da se postupak nastavlja redovnim putem. Za spomenuti prekršaj narušavanja javnog reda i mira propisana je novčana kazna od 20 do 170 eura ili kazna zatvora do 30 dana."

Utakmica koju je Konavljanin na Uskrsni ponedjeljak trebao igrati protiv Metkovića je odgođena.

Okidač za napad komentar na Facebooku?

Neki smatraju da je motiv za napad bio komentar koji je Opušić ostavio na Facebook stranici lidera prvenstva u objavi o pobjedi nad NK Gusarom.

"Ako vam je gust bit prvi na ovaj nacin onda cestitam Slavenu na prvom mjestu 😂svaku drugu utakmicu glavni sudac Ante Kosor ili eventualno Miso Kresic...Konavljaninu nisu sudili nijednu utakmicu nikad osim protiv Slavena, pametnom dosta. Necu trosit rijeci...7 penala. Konavljaninu jedan i to na rezultatu 4:0", napisao je Opušić.

Predsjednik HNK Slaven: Ništa ne znamo

Zamolili smo za komentar HNK Slaven Gruda koji i dalje o svemu šuti. Predsjednik Pero Kapetanić, pak, u razgovoru za Dubrovačku televiziju o svemu je zakopčan i ne želi potvrditi da se radi o njegovim igračima.

- Ništa nećemo javno komentirati ni objavljivati. Čekat ćemo izvješće policije i relevantnih službi pa ćemo onda znati. Vidjeli smo da su izašle razne vijesti i komentari pa ćemo onda znati iza toga reagirati kao uprava unutar kluba i pravno na druge strane. To je naš stav - kazao je.

Može li potvrditi da su napadači igrači njegova kluba, upitali su ga.

- Nećemo vam ništa potvrditi jer ništa ne znamo. Policija će donijeti svoje dokaze, svoje izvješće. Na osnovu toga ćemo se povoditi što i kako.

Povjerenik: Tu savez ne može ništa

Povjerenik natjecanja Neven Tomičić osudio je incident, ali kaže kako ne može kazniti igrače jer nije povezan s utakmicom.

- To je nešto strašno, nije se trebalo dogoditi i nikad se ne treba događati. To su dva kluba koja su udaljena 10-12 kilometara. To su momci koji su pola dana zajedno, koji su uvečer zajedno u kafićima. Nije mi jasno i niti malo to ne podržavamo. Što ja znam, a dugo sam u nogometu, ovo se još nije nikad dogodilo. I ne dogodilo se! Tu savez ne može ništa poduzeti pošto nema veze s terenom, nije bilo za vrijeme ni poslije utakmice. To se dogodilo, nazovimo, privatno - rekao je Tomičić.

Doduše, ima i primjera kazne zbog prijestupa koji nema veze s utakmicom. Igrače Hajduka Marka Livaju i Danijela Subašića HNS je kaznio zbog kršenja članka 84. Disciplinskog pravila zbog "pjevanja pjesama s neprihvatljivim sadržajem u nepoznatom zatvorenom prostoru, što je dokumentirano videosnimkama". Njih su uhvatili kako u jednom kafiću pjevaju "Mrzim Dinamo, srpsko ime to".

HNK Konavljanin: Nećemo dopustiti da zatvorimo oči pred nasiljem na kućnom pragu

HNK Konavljanin oglasio se u utorak novim priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski nogometni klub Konavljanin Čilipi najoštrije osuđuje napad na svoga igrača Pera Opušića koji se dogodio u noći s 9. na 10. travnja 2023. u mjestu Popovići, a u kojem su, prema našim saznanjima, izravno sudjelovala i dva igrača HNK Slaven Gruda. Nije nam namjera dolijevati ulje na vatru, međutim kad postoje jasne indicije da je napad motiviran sportskim razlozima, odnosno da je naš igrač napadnut i fizički ozlijeđen zbog riječi napisanih u pogledu natjecanja u kojem u organizaciji Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije nastupaju HNK Konavljanin Čilipi i HNK Slaven Gruda, tada je, od strane svih nadležnih tijela, potrebno utvrditi sve relevantne okolnosti samog događaja te ovisno o utvrđenom motivu napada, postupati na način iz kojeg bi bilo vidljivo da svako nesportsko ponašanje, poglavito ukoliko ima elemenata prekršaja i/ili kaznenog djela za sobom kao posljedicu povlači adekvatno sankcioniranje od strane nadležnih."

"Činjenica da u Konavlima, mjestu mirnih, vrijednih i tolerantnih ljudi, postoje skupine koje se organiziraju i provode ovakvo nasilje, vjerujemo da rastužuje sve stanovnike našeg kraja. Sportski tereni, pa i kafići, u Konavlima su uvijek bili mjesta sastajanja i druženja naše mladosti i zdravog natjecateljskog duha. Ne mirimo se s činjenicom da su ovo neke nove generacije, to su, želimo vjerovati, samo pojedinci kojima nije stalo ni do obitelji ni do prijatelja ni do Konavala. Zabrinuti pretpostavkom kako bi se ovakav neprihvatljiv divljački napad mogao ponoviti, apeliramo na sve nadležne, od Policijske uprave, Županijskog nogometnog saveza, Zajednice športa i Općine Konavle, da poduzmu sve potrebno za sankcioniranje počinitelja i sprječavanje svih ovakvih eventualnih budućih događaja. Svakodnevno svjedočimo kampanjama protiv nasilja u svim segmentima te nećemo dopustiti da svi zatvorimo oči pred nasiljem na našem kućnom pragu i pred našom djecom."

Najčitaniji članci