PREVARA! Masno platio Juttin kombinezon. Gadno se šokirao

Veliku pozornost svjetske javnosti krajem veljače privukla je aukcija na kojoj je anonimni kupac platio nevjerojatnih 195.000 eura za olimpijski kombinezon nizozemske zvijezde brzog klizanja Jutte Leerdam (27). Vjerovalo se da je riječ o opremi u kojoj je osvojila zlatnu i srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine. Međutim, nedugo nakon što je licitacija završena, priča je dobila neočekivan i bizaran obrat.

Aukcija, koju su organizirali Nizozemski olimpijski odbor i platforma MatchWornShirt, ponudila je ukupno 86 predmeta nizozemskih olimpijaca, a sav prihod bio je namijenjen lokalnim sportskim klubovima u kojima su sportaši započeli svoje karijere. Iako je u ponudi bila oprema brojnih osvajača medalja, kombinezon Jutte Leerdam izazvao je pravi rat ponudama.

Foto: Yves Herman

Sve je počelo skromno, no u posljednjih sat vremena cijena je eksplodirala. Ponuda koja je stajala na nešto manje od 10.000 eura u samo nekoliko minuta narasla je na gotovo 200.000 eura. Konačna cijena od 195.000 eura, koju je ponudio kupac iz Nizozemske, srušila je sve rekorde na platformi. Prethodni rekorder bio je Cristiano Ronaldo, čiji je dres prodan za oko 63.000 eura. Sav prihod od prodaje kombinezona trebao je otići klizačkom klubu Pijnacker, gdje je Leerdam napravila svoje prve klizačke korake.

No, slavlje zbog rekordne humanitarne prodaje prekinuto je šokantnim otkrićem. Kako su prvi prenijeli njemački, a zatim i nizozemski mediji, naknadno je ustanovljeno da narančasto-plavi kombinezon prodan na aukciji uopće nije onaj u kojem je 27-godišnja Nizozemka klizala u pobjedničkoj utrci na 1000 metara ili u utrci na 500 metara u kojoj je osvojila srebro. Prava istina otkrivena je tek po završetku aukcije, kada se saznalo da Leerdam taj komad opreme nije nosila tijekom samog natjecanja.

Oglasio se i Nizozemski olimpijski odbor, koji je pojasnio okolnosti prodaje.

- Platforma MatchWornShirt, koja je u naše ime organizirala aukciju, ispravila je status prodanog odijela Jutte Leerdam. Nakon istrage i konzultacija sa svim uključenim stranama, utvrđeno je da sporno odijelo nije natjecateljsko odijelo koje je Leerdam nosila u utrkama na 500 i 1000 metara u Milanu. Zbog toga je status predmeta promijenjen iz 'nošeno natjecateljsko odijelo' u 'olimpijsko odijelo za brzo klizanje, stoji u priopćenju.

Iako nije poznato o kojem se točno odijelu radi, kupac koji je dao najvišu ponudu obaviješten je o novim okolnostima. Unatoč cijeloj zbrci, prihod od aukcije neće biti izgubljen. Sredstva su i dalje namijenjena razvoju mladih talenata u brzom klizanju u klubu Pijnacker.

Cijeli slučaj baca sjenu na inače spektakularan nastup Jutte Leerdam u Milanu, gdje je potvrdila status jedne od najvećih zvijezda ovog sporta. Na 1000 metara osvojila je zlato uz novi olimpijski rekord 1:12,31, dok je na 500 metara stigla do srebra, odmah iza sunarodnjakinje Femke Kok. Upravo su ti uspjesi stvorili ogroman interes za njezinom opremom, što je na kraju dovelo do rekordne prodaje, ali i nezapamćenog skandala.