Prodao se Juttin kombinezon sa ZOI. Cifra je nenormalno visoka

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) bila je jedna od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Osvojila je zlatnu na utrci od 1000 i srebrnu medalju na 500 metara, srušila olimpijski rekord i postala viralna senzacija zbog jednog poteza koji joj je donio milijunski bonus, ali i pokrenuo istragu Međunarodnog olimpijskog odbora. Na kraju je sve završilo na najbolji mogući način, odnosno rekordnom prodajom (195.000 eura) njezine opreme u humanitarne svrhe.

Devetog veljače je u Milanu osvojila svoje prvo olimpijsko zlato, i to s novim olimpijskim rekordom od 1:12,31. U suzama radosnicama, odmah nakon prolaska kroz cilj, 27-godišnja Nizozemka otkopčala je gornji dio svog narančasto-plavog kombinezona marke FILA, službenog sponzora nizozemske reprezentacije. Taj je potez otkrio bijeli sportski grudnjak s istaknutim logom tvrtke Nike, njezinog privatnog sponzora.

Snimka je u nekoliko minuta obišla svijet, a Nike je fotografiju podijelio sa svojih gotovo 300 milijuna pratitelja na Instagramu. Stručnjaci za sportski marketing procijenili su da bi joj ovaj trenutak, zbog goleme globalne vidljivosti, mogao donijeti bonus od sponzora u iznosu od preko milijun dolara. Međutim, potez je izazvao i kontroverze jer stroga pravila MOO-a zabranjuju isticanje privatnih sponzora na opremi tijekom natjecanja, što je pokrenulo pitanje je li Leerdam prekršila pravila o takozvanom "ambush marketingu".

Nakon što se prašina slegla, slavni kombinezon završio je na aukciji u sklopu kampanje nizozemskog olimpijskog tima, gdje se prikupljao novac za klubove u kojima su olimpijci započeli svoje karijere. Interes za komad opreme koji je ispisao povijest bio je ogroman, a ponude su vrlo brzo premašile početnih 7.000 eura.

Konačna cijena koju je postigao autogramirani kombinezon Jutte Leerdam s njezinim autogramom bila je nevjerojatnih 195.000 eura, čime je postao daleko najskuplji predmet na aukciji nizozemskih sportaša. Sav prihod od prodaje namijenjen je klizačkom klubu Pijnacker, gdje je Leerdam napravila svoje prve sportske korake. Na taj način, zlatna medalja dobila je i zlatnu cijenu, a priča koja je započela kontroverzom završila je kao veliko ulaganje u buduće sportske heroje Nizozemske.