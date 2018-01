Priča dana: Čudesni Newport i policajac koji je vodio navijanje

Navijači Leedsa ne propuštaju niti jednog gostovanje na britanskom tlu. Tako je bilo i u Newportu gdje je njihov klub igrao protiv tamošnjeg četvrtoligaša iz Walesa u trećem kolu FA Cupa. Ovaj put su imali i pojačanje. I to kakvo!

Navijanje im je vodio - policajac.

POGLEDAJTE VIDEO

This Policeman leading the chants for the Leeds fans at Newport today 😂👏🏼 #LUFC pic.twitter.com/g0wGuISK2n