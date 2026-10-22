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Priča o prvoj utakmici Hrvatske 1990.: 'Nismo tražili dopuštenje za igrati, obavijestili smo ih...'

Piše 24sata,
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Priča o prvoj utakmici Hrvatske 1990.: 'Nismo tražili dopuštenje za igrati, obavijestili smo ih...'
Foto: Croatians Online
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Maksimirska noć 1990. bila je povijest na travnjaku: Hrvatska je srušila SAD 2-1, a golovi su spojili sport, politiku i obiteljsku dramu

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Utakmica Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država odigrana 17. listopada 1990. na zagrebačkom Maksimiru bila je mnogo više od nogometnog susreta. Hrvatska je slavila 2-1 u vrijeme kada još nije bila međunarodno priznata država, a događaj je ostao važan dio njezine sportske i nacionalne povijesti.

O toj večeri, 36 godina poslije, govorili su tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Mladen Vedriš, hrvatski reprezentativac Aljoša Asanović i nekadašnji američki reprezentativac Troy Dayak. Na konferenciji „Croatia-USA in Sports: Where History Meets Greatness”, održanoj 19. listopada u Alexandriji u Virginiji, razgovor je moderirala Antonija Tušek iz portala Croatians Online.

Vedriš je otkrio koliko je bilo zahtjevno organizirati utakmicu u tadašnjim političkim okolnostima. Hrvatska je morala pronaći pravno uporište za međunarodni susret i suočiti se s protivljenjem dijela nogometnih dužnosnika u Jugoslaviji. U organizaciji su pomogli brojni ljudi, među njima i hrvatski iseljenici, a utakmica je postala važan korak u međunarodnom predstavljanju Hrvatske.

Mladen Vedriš prisjetio se kako je Hrvatska pronašla pravni temelj za organizaciju utakmice u tadašnjem statutu Nogometnog saveza Jugoslavije, koji je republičkim savezima ostavljao određenu samostalnost. Na sastanku jugoslavenskih nogometnih dužnosnika, pod točkom „razno”, objavio je da će Hrvatska u Zagrebu igrati protiv SAD-a, što je izazvalo nevjericu okupljenih.

Posebno je reagirao general Jovo Popović, zadužen za sigurnost, koji ga je upitao protiv koga Hrvatska namjerava igrati. Vedriš mu je odgovorio pozivom da dođe u Zagreb i pomogne osigurati da utakmica prođe bez problema.

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Asanović je za susret stigao iz Francuske, gdje je igrao za Metz. Budući da ga klub nije lako puštao, u Zagreb je doputovao privatnim zrakoplovom predsjednika francuskog kluba. Na Maksimiru je u 29. minuti postigao prvi gol hrvatske reprezentacije u modernoj eri, a Ivan Cvjetković četiri minute poslije povisio je na 2-0. Asanović se prisjetio koliko mu taj trenutak i danas znači, istaknuvši zajedništvo momčadi koja je nastupila u iznimno zahtjevnim okolnostima.

Amerikanac Dayak ušao je u drugom poluvremenu i u 80. minuti smanjio rezultat na konačnih 2-1. No, najneobičniji dio njegove priče dogodio se sljedećeg jutra. Nakon što je njegov pogodak objavljen u novinama, pronašla ga je sestra njegove bake, s kojom je obitelj izgubila kontakt nakon što je njegova baka poslije Drugog svjetskog rata otišla u Sjedinjene Američke Države. Tako je nogometna utakmica omogućila ponovno povezivanje članova obitelji razdvojenih desetljećima.

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