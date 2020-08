Prijateljska utakmica: Dinamo bolji od Celja, debitirao Kastrati

Zoran Mamić na raspolaganju nije imao Moharramija, Perića, Ademija, Ivanušeca, Petkovića i Jakića koji će se u ponedjeljak priključiti novoj momčadi, a Slovencima su zabili Marin, Gavranović i Kulenović...

<p>Dinamo je u prvoj i jedinoj pripremnoj utakmici prije početka nove sezone s 3-0 svladao Celje. Zoran Mamić nije računao na nekolicinu igrača (Moharrami, Perić, Ademi, Ivanušec, Jakić, Petković...), no 'modri' su se lakoćom obračunali sa slovenskim prvoligašem. Zagrepčani su u 7. minuti poveli pogotkom Marina, u 26. minuti je poslije odbijanca iz kornera precizan bio Gavranović, dok je početkom drugog dijela nakon asistencije Oršića za 3-0 pogodio Kulenović.</p><p>Prve minute za svoju novu momčad u nastavku utakmice odigrali su Lirim Kastrati i Stefan Milić, dok se pomalo neočekivano od samog početka na desnom boku našao Mario Ćuže. Naravno, trener Dinama na raspolaganju nije imao niti Nikolu Moru koji je na liječničkim pregledima u Italiji gdje bi uskoro trebao potpisati za Dinamo Moskvu. Također, u redovima hrvatskog prvaka još nema niti Kristijana Jakića koji bi se tek u ponedjeljak trebao staviti na raspolaganje novoj momčadi.</p><p>I Slovenci su imali svojih prigoda, Lotrič je u 29. minuti promašio penal nakon što je Leovac u kaznenom prostoru Dinama igrao rukom. U 63. minuti istakao se i Novak koji je opasno šutirao, ali lopta je odsjela na vratnici. Prvijenac u 'modrom' dresu mogao je postići i Kastrati koji je u jednoj situaciji izašao sam na suparničkog vratara, ali i bio neprecizan.</p><p>Zagrepčani novu prvenstvenu sezonu otvaraju već u nedjelju (16. kolovoza) kada će Dinamo u Maksimiru ugostiti Lokomotivu. Dinamo će u tom ogledu biti jači za neke od, danas pošteđenih igrača, koji su umjesto dvoboja protiv Celja svoju obvezu odrađivali u dvorani ili na rehabilitaciji. No, protiv 'lokosa' sigurno neće biti Kristijana Jakića koji će ogled s bivšim klubom preskočiti zbog kartona. A baš to će biti dobar prilika za neke druge veznjake (Majer, Ivanušec, Gojak, Burton...) da osiguraju mjesto u momčadi već na početku sezone.</p><p><strong>Strijelci: </strong>1-0 - Marin (7), 2-0 - Gavranović (26), 3-0 - Kulenović (53).<br/> <strong>Dinamo (4-1-4-1): </strong>Livaković - Ćuže, Dilaver, Gvardiol, Leovac - Burton - Menalo, Gojak, Majer, Marin - Gavranović (drugo poluvrijeme:<strong> </strong>Zagorac - Stojanović, Milić, Theophile, Daničić - Kastrati, Kadzior, Gojak (od 66. Burton), Oršić - Kulenović, Andrić).</p>