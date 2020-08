Dinamo našao novog veznjaka: Iz MLS-a dolazi Korejac Hwang!

Hwang In-beom je 2019. bio velika želja Red Bulla, Eintrachta i Werdera, ali su najviše novca za njega ponudili Vancouver Whitecapsi. A u vojsku nije morao zbog zlata na Azijskim igrama 2018. godine...

<p>Dinamo je već praktički riješio odlazak <strong>Nikole More</strong> u moskovski Dinamo, ali i pronašao zamjenu za svog veznjaka. U Maksimir bi sljedećih dana trebao stići južnokorejski reprezentativac <strong>Hwang In-beom (23)</strong>, nogometaš Vancouver Whitecapsa koji nastupaju u MLS-u. Pregovori zagrebačkog i kanadskog kluba već su u odmakloj fazi, a Dinamo je za Hwanga spreman dati i do dva milijuna eura.</p><p><br/> <br/> Riječ je o klasičnoj 'šestici', igraču čija tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 950 tisuća eura, te je za<strong> reprezentaciju Južne Koreje</strong> skupio 23 nastupa i zabio tri gola. Hwang In-beom je od najranijih dana jedan od najvećih talenata južnokorejskog nogometa, dvije godine u nizu (2016. i 2017.) je kao član<strong> Daejeon Citizena </strong>bio u najboljoj momčadi druge korejske lige, a i dalje je najmlađi strijelac (s 19 godina) u povijesti tog kluba.</p><p><br/> <br/> Zanimljivo, Hwang je bio dio južnokorejske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila zlato na Azijskim igrama. Na tom natjecanju nastupao je uz najveće zvijezde Južne Koreje poput <strong>Son Heung-mina (Tottenham)</strong>, Hwang Hee-chana (Leipzig) ili Hwang Ui-joa (Bordeaux). I zbog tog osvajanja zlata dobio je veliku nagradu, nije morao odraditi dvije godine u tamošnjoj vojsci, već tek (kao i nedavno Son) četverotjednu obuku.</p><p><br/> <br/> Južnokorejski veznjak imao je u siječnju 2019. godine dosta atraktivnih ponuda, pisalo se o interesu <strong>Red Bulla, Eintrachta, Werdera, </strong>HSV-a i Bochuma, a njegova želja bio je odlazak u Njemačku. Ipak, najveće novce (1,5 milijun eura) ponudio je Vancouver i sve je brzo riješeno. Hwang se dugo nećkao oko odlaska u MLS, a onda je presudio razgovor s izbornikom Južne Koreje <strong>Paulom Bentom </strong>koji mu je objasnio kako odlazak u Sjevernu Ameriku neće utjecati na njegovu reprezentativnu budućnost.</p><p><br/> <br/> Ugovor s Vancouver Whitecapsima vrijedi mu do 31. prosinca 2020. godine, ali klub ima opciju njegovog produljenja za još dvije godine (jednu plus jednu), pa Dinamo ne može besplatno dobiti željenog igrača. <strong>Hwang </strong>je za Vancouver odigrao 41 utakmicu, skupio po četiri gola i asistencije, dok je prije toga igrajući za Daejeon Citizen u 94 nastupa zabio 15 golova, imao i 13 asistencija.</p><p> </p>