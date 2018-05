Najzabavniji nogometni dvojac: Salah i Lovren su nerazdvojni...

Dejan Lovren i Mohamed Salah ekspresno su postali veliki prijatelji. U svlačionici Liverpoola ovaj je dvojac najkreativniji, uglavnom predvođen našim reprezentativcem koji je motor dobre atmosfere.

Navijače 'redsa', a i šire, osvojili su poslije pobjede nad Brightonom u kojoj su obojica zabila gol. S tim da je Lovren proslavio identično kao i Salah.

Dejan Lovren stole Mohamed Salah's celebration today... they've taken to Instagram to discuss it 😂



The bromance keeps getting stronger. #LFC pic.twitter.com/akI0WBkj0E