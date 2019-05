Prije 21 godinu kladio se da će klinac biti prvi, dobio 10.000 £

Kako li je samo Judd Trump (29) uzdrmao snooker svijet. Englez je došao iz prikrajka i uzeo naslov Svjetskog prvaka, unatoč eksponiranijim zvijezdama poput Ronnieja O'Sullivana i Johna Higginsa kojeg je Trump tukao u finalu.

Trump je sa 18-9 isprašio svog škotskog rivala i osvojeno Svjetsko prvenstvo zapravo je kruna ove sezone. Trump je slavio na Mastersu, na Svjetskom Grand Prixu, Otvorenom prvenstvu Sjeverne Irske i sada na Svjetskom prvenstvu.

Nije puno ljudi vjerovalo u njega, iako je na SP došao u vrlo dobroj formi. Ipak, jedan čovjek vjerovao je u njega više od drugih. Toliko da je otišao u kladionicu i stavio novac na njega.

Ne bi to bilo ništa čudno da čovjek novac nije uplatio dok je Trump imao samo osam godina!?

Naime, britanski novinar Neil Morrice veliki je zaljubljenik u snooker, a 1998. prvi je puta vidio Trumpa na djelu. Tada je Trump imao tek osam godina i pomeo je njegovog sina koji je tada imao 12 godina.

Morrice je prepoznao talent pa je otišao u kladionicu i zatražio da mu ponude tečaj da će Trump do 30. godine osvojiti naslov svjetskog prvaka.

Well done to racing journalist Neil Morrice, 62, who has won £10,000 after placing a £10 bet on Judd Trump

to win the World Snooker Championship - at odds of 1,000/1 with Coral when Trump was eight



He spotted Trump's talent at a snooker club near Bristol 21 years ago pic.twitter.com/8e9klMz4YC