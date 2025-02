Prije 8 mjeseci imao je srčani udar, a sada je zabio za pobjedu Lillea: 'Snimite film o njemu...'

Nabil Bentaleb (30) ovog je vikenda ispisao filmsku priču. Prije osam mjeseci zabrinuo je nogometni svijet kada je doživio srčani udar dok je igrao mali nogomet s prijateljima. Oni su mu brzo priskočili u pomoć i spasili mu život reanimacijom srca. Alžircu su ugradili defibrilator, a daljnja karijera bila mu je pod velikim upitnikom.

Mnogi su smatrali da se nikada neće vratiti na teren, no on je marljivo radio na rehabilitaciji i čekao dozvolu za povratak. Dobio ju je prošle srijede, a u nedjelju je zaigrao na utakmici protiv Rennesa, u kojoj je postao heroj.

Ušao je u igru u 76. minuti pri rezultatu 0-0, a samo četiri minute kasnije zabio je za vodstvo Lillea. Pogodio je nakon prekida, potom otrčao do klupe slaveći ovaj veliki trenutak, a sa svih strana pritrčali su mu oduševljeni suigrači. Njegova momčad na kraju je slavila s 2-0. Bila je to vrlo važna utakmica za Lille, jer je kolo prije pretrpio šokantan poraz od Le Havrea kod kuće, ali se sada na krilima Bentaleba iskupio navijačima.

- Ovo je vrijedno snimanja filma. Zaslužio je to. Ja ne vjerujem u sreću, ali on je vjerovao u sebe. Nevjerojatna, prekrasna priča. Teško je opisati što nam je taj gol značio. Bio je to trenutak koji obilježava sezonu, koji će ostati ugraviran u povijesti kluba i u Nabilovo sjećanje - rekao je trener Bruno Génésio.

Bentaleb je, naravno, dobio nagradu za igrača utakmice. Ranije je igrao za Angers, Schalke, Newcastle i Tottenham, a za reprezentaciju Alžira odigrao je 53 utakmice i postigao pet golova.