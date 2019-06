Prije godinu je teško ozlijedio leđa, ali vratio se i uzeo naslov

Košarkaš Toronto Raptorsa Patrick McCaw odigrao je samo 12 minuta u šest finalnih utakmica NBA-a, ali unatoč maloj minutaži jedna je od glavnih priča nakon povijesnog naslova Kanađana. Naime, McCaw je tri sezone u NBA-u i sva tri puta je osvajao naslov prvaka. Postao je tako i prvi igrač nakon Kobea Bryanta i Shaquillea O'Neala s tri uzastopna osvojena prvenstva. Protekle dvije sezone naslove je proslavio s Golden State Warriorsima, a sada s Torontom. U zadnjoj finalnoj utakmici protiv svoje bivše momčadi nije niti zaigrao.

Mogli bismo reći da je McCaw pravi magnet za trofeje. Ma, nije ni bitno ako nije u igri, samo neka je u blizini, negdje na klupi... No to nije sve, on je do nevjerojatnog uspjeha stigao nakon što je u prošloj sezoni pretrpio stravičnu ozljedu. Spominjao se nakon ozljede donjeg dijela kralježnice čak i mogući kraj karijere. Ozlijedio se 31. ožujka u utakmici protiv Sacramento Kingsa. Primio je pas ispod koša i zabio, ali podmetnuo mu se Vince Carter i zarotirao ga u zraku. McCaw je pao leđima direktno na parket. Nije mogao sam ustati. Dok mu se ukazivala pomoć suigrači, protivnici i navijači su bili u šoku. S terena su ga iznijeli na nosilima i hitno transportirali u bolnicu.

That was a dirty play by Vince Carter @SacramentoKings against Patrick McCaw @warriors #NBA Carter Swept Pat’s leg from under Pat. Watch replay. Uncalled for. Could be a career-ending injury. — Deeevaaa0 (@deeevaaa0) 1. travnja 2018.

Warriors guard Patrick McCaw is being transported to UC Davis for further evaluation. — Warriors PR (@WarriorsPR) 1. travnja 2018.

ESPN Sources: Golden State guard Patrick McCaw experienced numbness upon landing, but has since regained sensation in leg. A chest X-ray came back clear. He is awaiting results of CT Scan and will also undergo an MRI. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 1. travnja 2018.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Međutim, ne samo da se oporavio na vrijeme za NBA finale te sezone, osvojio je sa svojim suigračima prvenstvo, a onda je isto ponovio i ove godine. Zanimljivo je da sezonu uopće nije počeo kao član Toronta. Nakon prošle sezone je bio slobodan igrač sve do lipnja, a onda su ga uzeli Cleveland Cavaliersi, ali i otpustili nakon samo tjedan dana. U Torontu je od 10. siječnja i s Kanađanima je u samo nekoliko mjeseci uzeo prvi naslov prvaka za klub u povijesti i svoj treći u trećoj sezoni u najboljoj svjetskoj ligi.