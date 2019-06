Sportaši, nije više uklet! Drake slavi razbijanje nesretne kletve

Sportaši su odahnuli, čini se da je 'Drakeovo prokletstvo' napokon prekinuto!

Kanadski reper već godinama u sportskim krugovima slovi za čovjeka koji donosi nesreću, ali njegovi su Toronto Raptorsi uspjeli osvojiti povijesni naslov NBA prvaka. S obzirom da je on globalni ambasador kluba od 2013. godine i sve njihove utakmice prati iz prvih redova, u Kanadi se osim naslova prvaka slavilo i razbijanje najpoznatijeg sportskog 'prokletstva'. Jer sjećaju se u Torontu još uvijek kako je nakon imenovanja Drakea uslijedila serija poraza u važnim utakmicama... Sada toga više nema!

Posljednji koji se opekao na Drakeu je Anthony Joshua koji je repera susreo u ožujku ove godine i već tada najavio da će u idućoj borbi razbiti 'prokletstvo'. Borba je stigla, a Joshua je neslavno izgubio od Andyja Ruiza i izgubio pojas prvaka. Prije Joshue "žrtva" je bio Layvin Kurzawa. Samo dva dana prije najtežeg poraza PSG-a u prvenstvu u zadnjih 19 godina (5-1 su izgubili od Lillea), nogometaš se fotografirao s Drakeom.

Nesreću je na svom je primjeru osjetio Sergio Agüero. Argentinac je bio na njegovom koncertu u Manchesteru 10. ožujka. Odmah u idućoj utakmici u Ligi prvaka protiv Tottenhama je promašio penal, a City je izgubio 1-0. Na istom je koncertu bio i Jadon Sancho, a onda je, pogađate, Borussia s visokih 5-0 poražena od Bayerna.

Foto: Instagram

A post shared by Jadon Sancho (@sanchooo10) on Mar 11, 2019 at 6:16am PDT

Pierre-Emerick Aubameyang je desetak dana prije njih bio na koncertu Kanađanina u Londonu. Drake je držao njegov dres, a napadač Arsenala je u nedjelju istrčao na teren i izgubio od Evertona 1-0.

Foto: Instagram

Nakon druženja Paula Pogbe i Romelu Lukakua s Drakeom u ožujku, Manchester United je izgubio od Wolvesa u FA kupu.

Foto: Instagram

Drake nije bio sretan ni za američke nogometaše, Serenu Williams, ali ni Conora McGregora kojeg je bodrio uoči borbe s Khabibom Nurmagomedovim u kojoj je izgubio prošle godine i zbog koje je kasnije suspendiran.

Prije posljednjeg Super Bowla, uoči utakmice koja je odlučivala tko će igrati finale, Drake je nosio majicu sa obilježjima sva četiri kluba koja su imala šanse. Naravno, dvije momčadi su morale izboriti finale, ali Super Bowl koji je uslijedio imao je najniži rezultat u povijesti. Mnogi su se složili - Drake je bio krivac i za to.

Ali nakon što su Raptorsi osvojili naslov prvaka, Drake može odahnuti. Mogu odahnuti i sportaši koji rado posjećuju njegove koncerte, ali i klubovi koji su sigurno drhtali svaki put kada se pojavila neka fotografija sa zajedničkog druženja. Čini se da je Roma najozbiljnije shvatila problem pa je sredinom travnja na Twitteru objavila da je svim igračima do kraja sezone zabranjeno fotografiranje s Drakeom.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season