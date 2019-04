Prije kome napisala: Bojim se, moja teta je ovako preminula...

Stravična priča preko Twittera je podijeljena sa svjetskom javnošću, prvenstveno ljubiteljima borilačkih vještina i nekadašnje UFC borkinje, 35-godišnje Angele Magane.

Početkom tjedna Magana je morala na hitnu operaciju leđa i to usred priprema za meč. Dok su je na bolničkim kolicima odvozili u operacijsku dvoranu Angela je na društvene mreže stavila video u kojem objašnjava:

- Inače sam pozitivna i optimistična, ali sada će mi biti prvi put da sam posve anestezirana. Imam osjećaj da se neću probuditi, da ću umrijeti - pričala je Magana koju je umirivalo medicinsko osoblje, svjesno i pozadine Angelinog straha jer njena je teta upravo tako preminula: nisu ju mogli probuditi nakon opće anestezije.

This is hard to watch but we didnt know this is where she would be.

Good vibes and healing energy to our warrior! You will wake up!!!!

Team La Perla pic.twitter.com/aWvu1ZQuIu