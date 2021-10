U Beču na terenu neće biti kapetana Arijana Ademija, ali zagrebački 'modri' morat će se na to naviknuti te u nove europske izazove krenuti već od Beča gdje ih čeka Rapid. Utakmicu će najaviti trener Damir Krznar te igrači Stefan Ristovski i Luka Ivanušec.

- Momčad protiv koje utakmicu moramo odraditi momački svih 90 minuta. Rezultatski nisu profilirali u dvije utakmice, ali dobro su igrali. U Austriji su igrali dobro protiv RB Salzburga i imaju kvalitete, neću reći da bulu al pari s nama, ali da odigraju dobru utakmicu. Bez obzira na sve, mi moramo biti ti koji ćemo ukazati na ozbiljnost protivnika, a ovaj protivnik jest ozbiljan - započeo je trener Dinama Damir Krznar.

- Opet nam se dogodio presjek kontinuiteta s obzirom na reprezentaciju i tu možemo tražiti krivca, ali krivac smo mi sami. Rijeka je iskoristila ono što smo im ponudili, a u prvom poluvremenu je tog bilo puno previše.

- Arijan je uz to što je igrački spektakularan persona koja daje gard cijelom Dinamu pa nam tu nedostaje možda i više nego igrački. Moramo napraviti to da svi budu na nivou. Onih deset kojih će istrčati plus Livi kao jedanaesti i igrači na klupi - da svi budemo kao jedno. Kada smo takvi, rezultat nije problem

- Europske utakmice zahtijevaju najviše i na njima morate davati najviše. Naravno da ne bi trebalo biti razlike u pristupu na Kup utakmici protiv Orijenta i na utakmici u Europi protiv West Hama, ali to se dogodi u podsvijesti

- Radna momčad koja dobro stoji u obrani i nije ju lako proći. Trebat će nam strpljenja i upornosti, a izuzetno su nezgodni u kontri. Znamo da takve momčadi mogu napraviti probleme. U napadačkom dijelu isto imaju igrače koji mogu napraviti problema svakome ako imaju svoj dan

- Gledam na našu momčad kao 20 u HNL-u, odnosno 23 u Eruopi. Svi su na raspolaganju, ali sigurno da ćemo kreditirati dobre nastupe. Mjerilo je najviše Rennes, a pokušat ćemo pronaći najboljih 10

- Ako je kao žena došla na listu sigurno da je to zavrijedila. Ne bi tu stavljao razlike kvalitete sudaca, općenito danas su usporedbe žena, muškarac deplasirane.

- Ima tu dosta stvari za dublje promatranje. Kada ga promatrate vizualno, onda su tu ekstremi. Opravdano odrađuje i nosi desetku, izgubio je 7-8 izgubljenih lopti u Rijeci, ali imao je i uspješnih uklizavanja, duela i nije bio ništa bolji ili gori od ostalih. Izvođenje penala je vještina. On u početku nije izvodio penale na ovaj način, ali uz pomoć Alena Peternaca pokušao je ovo uvježbati kroz treninge. Ispada to jako dobro, naravno da ne čupa živce samo ljudima pred televizorom nego i nama. Uspješan je, a kad je to tako, nema ga razloga mijenjati

- Još od svjetskog prvenstva s Al Ainom sam okrenuo leđa kod izvođenja penala pa sam tako i nastavio. Ja, na sreću, ne gledam kako Petković izvodi jedanaesterce

STEFAN RISTOVSKI

- Dosta stvari ovisi o nama, ako pristupimo kako treba, mislim da nećemo imati problema. Na Rujevici se tek u drugom poluvremenu upalio Dinamo kakvog svi znamo. Svatko od nas želi da Petko zabije iz penala, pogotovo nakon tako negativnog rezultata na poluvremenu. Na kraju smo mogli i dobiti tu utakmicu, ali na kraju kažem da je vrijedan bod

LUKA IVANUŠEC

- On je očito pun samopouzdanja, a mi smo tu na odbijenoj lopti ako golman obrani i spremni smo to pospremiti. Ali dokle god mu ovako ide, samo neka puca tako