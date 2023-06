Prije pet godina Rostov je za 'vatrene' bio mjesto sreće. Sad svijet prati dramu na ulicama

Nakon pobjeda nad Nigerijom (2-0) u Kalinjingradu i Argentinom (3-0) u Nižnjem Novgorodu, hrvatska nogometna reprezentacija rasterećena je stigla u Rostov, gdje ju je 26. lipnja 2018. čekao Island.

Nikad prije i poslije Hrvatska nije pobijedila u trećoj utakmici na svjetskim prvenstvima. Golovima Milana Badelja i Ivana Perišića pali su i Vikinzi 2-1 na putu do najvećeg uspjega u povijesti, srebrne medalje na Mundijalu.

Gotovo pet godina poslije u istom tom gradu na obali Dona ruska plaćenićka skupina Wagnerovci pod vodstvom Jevgenija Prigožina zauzela je stožer ruske vojske i tako razljutila ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je taj potez nazvao izdajom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedini Hrvat u Rostovu kuhao za Tuđmana i Tita

U Rostovu smo 2018. sreli jedinog Hrvata u gradu, Srećka Lončara, koji nam je ispričao kako je u Rusiju došao kao menadžer na poziv jedne hrvatske tvrtke koja je renovirala hotel u Moskvi. Planirao je ostati godinu, dvije, a zadržao se više od 20.

Kuhao je Lončar za slavnog pjevača Paula McCartneya i čak desetoricu predsjednika, među kojima su bili Josip Broz Tito, Franjo Tuđman, Slobodan Milošević, pa i sam Putin.

- Dočekao sam Putina, a on me pitao kako to da sam tu u Rusiji jer dva dana prije toga bio je u HrvatskoAj i bio je jako, jako oduševljen Hrvatskom. Sve mu se dopalo, a ja sam mu odgovorio da velikom čovjeku treba velika zemlja. Četiri milijuna stanovnika sa 140 milijuna ne može se usporediti. Primjerice, samo ova Rostovska oblast, gdje sam ja, je po kvadraturi ravna Francuskoj - govorio nam je kuhar.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Što je spremio Putinu?

- Pio je pivo i htio pojesti nešto originalno. Ja sam mu preporučio naše pržene lignje, ali po mom receptu. Bio je jako oduševljen i za mene je to bilo veliko priznanje. Zanimljivo je da kad je odlazio je očima tražio gdje sam ja. Došao sam do njega, dao mi je ruku i rekao da je sve bilo jako super.

POGLEDAJTE VIDEO: Kod hrvatskog kuhara u Rostovu

A Tito?

- Jako je volio domaću hranu. Malo dinstanog zelja, češnjovke, krvavice. Volio je popiti gemišt, kao i Tuđman. Znate, Zagorci su to i bez gemišta nigdje - govorio nam je Lončar.

Upoznao je i bivšeg hrvatskog reprezentativca Stipu Pletikosu (44) dok je branio za Rostov između 2011. i 2015. Navijači su ga voljeli.

- Ima prekrasnu obitelj i djecu. U Rusiji imaju nagradu koja se zove srce, navijači je svake sezone daju igraču kojeg izaberu kao najdražeg. U Spartaku u Moskvi Stipe je dobio dva, a dva je dobio i ovdje. Potpisao mi se na zastavicu Rostova i zahvalio mi na četiri prekrasne godine, koliko smo se družili. Htio me vratiti u Split da otvorimo riblji restoran - prisjetio se Srećko Lončar.