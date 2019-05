'Prije smo bili lovina, sad smo lovci. Po pobjedu bez trauma'

Nakon velike pobjede nad Rijekom i bolnog prizemljenja i poraza protiv Gorice, Hajduk u subotu na Poljudu dočekuje Inter. Nažalost, ovaj put bez navijača kao kazna koju je dobio Hajduk zbog rasističkih uzvika njihovih navijača na utakmici protiv Rijeke, kako je rekao disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer.

- Analiza je za unutar svlačionice, imali smo dovoljno vremena i ovaj tjedan smo posvetili stvarima koje su se događale, ali, kao i u utakmicama prije, nismo ništa šizili. Utakmica je prošla, iza nas je, pouke iz Gorice smo izvukli i svaki dan je tema kako nam bilo koji protivnik može naškoditi. Ne bih se htio više vraćati na Goricu, mi smo u nekim stvarima griješili. Što se tiče Intera, oni su vrlo nepredvidiva ekipa s iskusnim prvoligaškim trenerom koji radi vrlo dobar posao, s obzirom da nemaju problema oko ostanka u ligi - rekao je trener Hajduka na press konferenciji uoči utakmice pa kazao par riječi o Interu i njihovom treneru Samiru Toplaku.

- Inter ima vrlo solidan kadar, oni su svoje svoje ponajbolje utakmice igrali protiv klubova iz gornjeg dijela lige, tako da očekujem zanimljivu utakmicu. Za reakciju ćemo vidjeti sutra. Bila je to prva utakmica za koju se može reći da nije bila dobra i ne bih je htio potencirati da sebe opravdavam. To se dogodi, bilo je jako puno individualnih pogrešaka, prvi put faza obrane nije štimala. Vidjet ćemo hoće li nas to homogenizirati, volio bih da se to pokaže na terenu - kaže Six.

Realno gledajući, Hajduk ima lakši raspored u odnosu na svoje suparnike za mjesta koja vode u Europu, no trener Hajduka stao je na loptu i rekao kako se ne smije nikoga podcjenjivati.

- Jedna utakmica ne može promijeniti cijelo proljeće koje ima pozitivan kontekst. To bi značilo da trener nema povjerenja u ono što radi. Meni će ovo biti pokazatelj za neku selekciju kako dalje. Najgore je kad imaš unaprijed uknjižene bodove. Ovaj će mjesec biti stresan. Hajduk je navikao biti lovina, a ne lovac, i ovaj će mjesec meni kao treneru biti dobar pokazatelj po pitanju kadra - kaže Oreščanin i poželio je uoči utakmice:

- Želio bih sutra reakciju kao ispriku navijačima i pobjedu bez nekakvih trauma.

Oreščanin protiv Intera neće moći računati na kartonirane Bradarića i Jaira, dok su ozlijeđeni Gyurcso i Borja Lopez.

Utakmica se igra u 16 i 30, a Splićani će nakon Intera igrati još protiv Slavena, Rudeša, Istre i Dinama.