Prije tri mjeseca je morao pod nož, a sad se spustio iz startne kućice krivom rutom. Evo zašto

Malo tko bi pomislio na snijeg, led i vrhunsko alpsko skijanje na spomen Grčke. No, upravo je Alexandros Ioannis Ginnis, poznatiji kao AJ, rođen u Ateni i odrastao u primorskom predgrađu Vouliagmeni zauvijek promijenio tu percepciju. On je čovjek koji je za Grčku osvojio prve bodove, prvo postolje i prvu medalju na Svjetskom prvenstvu u povijesti zimskih sportova, a u ponedjeljak se oprostio od karijere u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju.

Prije tri mjeseca podvrgnuo se operaciji gležnja koji ga je mučio od početka sezone. Problem je bio u šarafu koji mu je prethodno umetnut kao potpora gležnju, ali je uzrokovao neizdrživu bol zbog koje je morao ići na ponovnu operaciju. Zbog toga je propustio glavni dio sezone te odlučio da je vrijeme za oproštaj od profesionalnog skijanja na Zimskim olimpijskim igrama. Prije Igara izjavio je kako se želi oprostiti od skijanja na primjeren način. Spustio se iz startne kućice i odvozio pokraj postavljenih štapova od starta do cilja, gdje ga je dočekao pljesak publike u Bormiju.

Njegov otac, Grk, vodio je školu skijanja na planini Parnas, gdje je upoznao AJ-evu majku, Amerikanku Jeannie. Dječak je prve zavoje na snijegu napravio s tek dvije godine. Iako je odrastao uz more, zime su bile rezervirane za planine. Ključni trenutak dogodio se kada je s 12 godina preselio u Austriju zbog očeva posla. Tamo, u srcu alpskog skijanja, dječja igra prerasla je u strast i životni poziv.

S 15 godina, obitelj se seli u Sjedinjene Američke Države, gdje upisuje prestižnu skijašku akademiju Green Mountain Valley School u Vermontu. Njegov talent bio je neupitan i sa 17 godina postao je član razvojne momčadi američke reprezentacije.

Foto: Gintare Karpaviciute

Život u američkoj reprezentaciji bio je ostvarenje sna. Ginnis je bio okružen najboljim skijašima, učio o profesionalnom pristupu, prehrani i treninzima. Ubrzo su stigli i rezultati, a kruna je bila brončana medalja u slalomu na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2015. godine. Na postolju je stajao uz buduće svjetske prvake Henrika Kristoffersena i Marca Schwarza.

No, njegova karijera istovremeno je postala i priča o nevjerojatnoj borbi s ozljedama. Prije nego što je postao punoljetan, već je imao četiri operacije lijevog koljena. Njegov agresivni stil donosio je brzinu, ali i teške padove koji su uzimali danak. Ukupno je tijekom karijere prošao čak šest teških operacija na oba koljena, uključujući tri rupture prednjeg križnog ligamenta (ACL).

Foto: Gintare Karpaviciute

Ponudili su mu da skija pod zastavom domovine, ali uz jedan veliki uvjet - sve je morao financirati sam. Bez oklijevanja, prihvatio je izazov. S pomoću sponzora prikupio je oko 100.000 dolara i osnovao vlastiti tim, nazvan "GRESKI". Njegovi treneri postali su njegovi najbolji prijatelji, Sandy Vietz i Gaby Coulet. Njihov put bio je pokazatelj volje i želje za rezultatima. Spavali su u kombiju, rezervirali najjeftinije letove s dugim presjedanjima kako bi uštedjeli koji dolar i trenirali s drugim momčadima koje su im izlazile u susret.

U veljači 2023. je sa startnim brojem 45 senzacionalno doskijao do drugog mjesta u slalomu u Chamonixu, postavši prvi Grk na postolju Svjetskog kupa.

‌- Ovo je san. Uvijek je bio naš ludi san da budemo prvi Grci na postolju. Da se to konačno dogodilo nakon toliko prepreka i operacija, jednostavno je nevjerojatno, izjavio je tad Ginnis.

Foto: Denis Balibouse

Samo dva tjedna kasnije, na Svjetskom prvenstvu u Courchevelu, ispisao je najveću stranicu grčke sportske povijesti. Osvojio je srebrnu medalju u slalomu, prvu medalju ikad za Grčku na svjetskim prvenstvima u snježnim ili ledenim sportovima. Sveukupno je nastupio na 59 slalomskih utrka.