Prijete i napadaju: Žrtve Futacs, Said, Ohandza... A sad i Jakoliš

Prije dvije godine Marko Futacs, Hamza Barry, Savvas Gentsoglou, Hysen Memolla i Said Ahmed Said doživjeli su nedopustivu agresiju na splitskoj Cankarjevoj poljani, u blizini Kluba navijača Torcida

<p>Prijetnja smrću na fasadi roditeljske kuće. Zbog nogometa, zbog promašaja na travnjaku... Bolesno, jezivo i nedopustivo. Normalnom umu neshvatljivo. A nije prvi put kad je Hajduk u pitanju. I ne staje se na prijetnjama.</p><p>Zbog lošeg rezultata, poraza Hajduka u Zagrebu od Lokomotive, na kući roditelja hrvatskog reprezentativca i Hajdukovog napadača <strong>Marina Jakoliša</strong> (23) u Šibeniku je u ponedjeljak osvanula stravična prijetnja kako će nogometaševoj 'majci trebati crna marama'.</p><p><strong>VIDEO: KUĆA MARINA JAKOLIŠA U ŠIBENIKU</strong></p><p>- Mislim da se to dogodilo oko ponoć, ponoć i pol, čuo sam neki prasak stakla. Kad sam ujutro izašao vidio sam dvije boce na balkonu i dvije boce na ulici. Napravili su i rupu na fasadi. Nema razloga za ovo, i ja i žena smo profesori, uvijek smo bili susretljivi - rekao nam je Jakolišev otac <strong>Dražan</strong>.</p><p>U studenome 2017. verbalno je, u blizini jednog trgovačkog centra u Splitu, napadnuta klupska legenda <strong>Ivan Buljan</strong>. Iko je događaj prijavio policiji.</p><p>Desetak dana ranije nakon jedne utakmice "navijači" su prijetili Grku <strong>Savvasu Gentsoglouu</strong> potom su kamenje i prijetnje letjeli prema vratima i prozorima Kamerunca <strong>Francka Ohandze</strong>, a u travnju 2018., nakon domaćeg poraza od Dinama, dogodio se i fizički napad.</p><p>Hajduk trenera <strong>Željka Kopića</strong> 22. travnja 2018. na Poljudu je izgubio 1-2 od <strong>Jurčevićevog</strong> Dinama. Dan kasnije <strong>Marko Futacs, Hamza Barry, Savvas Gentsoglou, Hysen Memolla</strong> i <strong>Said Ahmed Said</strong> doživjeli su nedopustivu agresiju na splitskoj Cankarjevoj poljani, u blizini Kluba navijača Torcida. U centru Splita.</p><p>Predsjednik <strong>Ivan Kos </strong>i sportski direktor <strong>Mario Branco</strong> su detronizirani, jedno u nizu razočaranja pokrenulo je promjene, atmosfera (razumljivo) nije bila sjajna, ali otišlo se sramotno predaleko.</p><p>Meta uvreda huligana bio je Ahmed Said. Mađar <strong>Marko Futacs</strong> je bio jedan od onih koje poštuje i struka, i suigrači i navijači. Stao je u obranu suigrača Saida.</p><p>Došlo je do naguravanja u kojem je Futacs dobio - nogom u glavu. Od jačine udarca pukle su mu naočale, imao je modricu ispod oka.</p><p>- Želio sam stati između njih i Saida i pokušati primiriti situaciju. Vjerovao sam da ću ih smiriti, i da će svatko krenuti na svoju stranu. Na žalost, dobio sam udarac, a da stvar bude gora, u blizini je bilo barem 50-100 ljudi koji su prolazili ili sjedili u obližnjem kafiću, a da nitko nije reagirao. U sred bijela dana u Splitu su napadnuti igrači Hajduka, a nitko od tih ljudi nije ni prstom pomakao da nas zaštiti. Ni povikao! Meni je to bilo nevjerojatno. Čekao sam reakciju kluba ali ona po meni nije bila onakva kakva je trebala biti - pričao nam je Futacs nakon raskida ugovora koji je, normalno, par dana kasnije preko svojih zastupnika pismenim putem od kluba zatražio raskid ugovora pa krajem ljeta i otišao iz Hajduka.</p><p>Dakle, porazi Hajduka ili loša forma obično su okidač da si huligani daju za pravo verbalno, pa čak i fizički napasti Hajdukove igrače. Marin Jakoliš nije u dobroj formi, ali - nitko nema pravo prijetiti ili napadati igrače, bio Hajduk drugi, peti ili deseti!</p><p>Ako se mijenjaju čelnici, treneri i igrači, a rezultati godinama nisu na razini očekivanja, problem teško da može biti u promašenom ziceru. Zicere su promašivali i Maradona, Messi i Cristiano Ronaldo, Vukas, Bokšić i Rapajić...</p><p>Inače, mladi Jakoliš je i hrvatski reprezentativac sa 15 utakmica i pet golova za U-21 selekciju.</p>