Prijetili i zatočili suca u Zagorju! Policija digla kaznene prijave, predsjednik se brani: 'To su laži'

Ono što je trebalo biti sportsko druženje i proslava nogometa u veteranskim danima, pretvorilo se u prvorazredni skandal koji je umjesto na sportskim stranicama, završio u policijskim izvješćima. Nakon utakmice 1. Županijske nogometne lige veterana u Mihovljanu u ponedjeljak između domaćeg Rudara i Oroslavja, dogodile su se scene nedostojne bilo kojeg sportskog terena. Sudac utakmice Stjepan Mihaljinec zatočen je u svlačionici, gdje su mu igrači i predstavnik kluba prijetili i fizički ga napali, zbog čega su morali intervenirati policija i hitna pomoć. Epilog sramotnog događaja su trojica uhićenih i kaznene prijave.

Tenzije s terena prelile se u svlačionicu

Utakmica između NK Rudara iz Mihovljana i NK Oroslavja od samog je početka bila nabijena tenzijama. Susret je na kraju završio bez pobjednika, rezultatom 1-1. Domaćini su poveli pogotkom Davora Rafaja u 66. minuti, da bi gosti izjednačili iz penala u 79. minuti, a strijelac je bio Nikola Ljubić. Međutim, rezultat je ostao u sjeni nervozne atmosfere koja je kulminirala dvama crvenim kartonima za domaće igrače, Tomicu Mikaca i Nikolu Kuternika.

Nezadovoljstvo odlukama glavnog suca Stjepana Mihaljinca tinjalo je tijekom cijelog susreta, no umjesto da se strasti smire nakon posljednjeg zvižduka, dogodilo se upravo suprotno. Umjesto uobičajenog rukovanja i odlaska na treće poluvrijeme, uslijedila je drama koja je šokirala sportsku javnost u Hrvatskom zagorju.

Prijetnje, naguravanje i zatočenje

Prema iskazima svjedoka, po završetku utakmice nekolicina igrača domaće momčadi, zajedno s jednim predstavnikom kluba, odlučila je uzeti pravdu u svoje ruke. Ogorčeni suđenjem, sucu Mihaljincu nisu dopustili da napusti službene prostorije. Zatvorili su ga u svlačionici, gdje je uslijedio verbalni i fizički napad, pisao je Zagorje International.

Svjedoci navode kako su na 34-godišnjeg suca vikali, vrijeđali ga, naguravali i upućivali mu ozbiljne prijetnje. Situacija je brzo izmakla kontroli, a zarobljeni sudac našao se u nezavidnoj i opasnoj poziciji. Shvativši da se situacija neće smiriti, pozvana je policija kako bi razriješila kaotične scene na nogometnom igralištu.

Kaznene prijave za prijetnju i protupravno oduzimanje slobode

Intervencijom policije okončana je agonija za suca, ali je započeo pravni postupak za izgrednike. Sudac je u pratnji policije odveden u Policijsku postaju Zlatar Bistrica, gdje je više od dva sata davao iskaz o proživljenoj traumi. Zbog pretrpljenog šoka i pogoršanja zdravstvenog stanja, na kraju mu je pozlilo te je prevezen na hitnu pomoć, gdje mu je pružena liječnička skrb.

Policijska uprava krapinsko-zagorska provela je kriminalističko istraživanje i potvrdila ozbiljnost incidenta. Protiv trojice muškaraca u dobi od 52, 48 i 41 godine podnijela je kaznene prijave.

Kako je policija izvijestila za 24sata, utvrđena je osnovana sumnja da je 52-godišnjak počinio kazneno djelo "prijetnje", dok se 48-godišnjak i 41-godišnjak terete za kazneno djelo "protupravnog oduzimanja slobode". Potonja dvojica dodatno su prijavljena i za prekršaj iz Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima. Neslužbeno se doznaje da je riječ o dvojici igrača i jednom klupskom dužnosniku NK Rudara. Sva trojica su nakon privođenja smještena u istražni zatvor.

Reakcije i posljedice sramotnog čina

Ovaj je događaj bacio veliku mrlju na veteranski nogomet, koji bi trebao biti primjer sportskog duha, zajedništva i rekreacije. Zbog ponašanja svojih članova, oglasio se i sam klub. Predsjednik NK Rudara, Stiven Medvedec, uputio je javnu ispriku u ime kluba zbog neprihvatljivog ponašanja pojedinaca.

Incidentom se bavi i Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije, koji je zatražio službena očitovanja od četvorice igrača i dvojice predstavnika kluba. Posljedice bi mogle biti dalekosežne, ne samo za pojedince već i za klub. Upravo je NK Rudar iz Mihovljana trebao predstavljati svoju županiju na državnom prvenstvu veterana u Vinkovcima, no nakon ovog skandala njihov je nastup postao vrlo upitan.

'Obiteljski ljudi zadržani su kao zločinci'

Očitovanje predsjednika Rudara prenosimo u cijelosti:

"U ovom očitovanju dotaknut ću se nekih tema koje nisu vezane uz sam tijek utakmice NK Rudar Mihovljan – Oroslavje održane 15. rujna. Nakon kaj su poslije utakmice privedeni suigrači i prijatelji, obiteljski ljudi s djecom, zadržani dva dana kao zločinci, jednostavno imam potrebu dati viđenje šire slike problema. U nogometu sam više od 30 godina počevši kao igrač i ubrzo sam postao jedan od najmlađih predsjednika kluba NK Rudar iz Mihovljana 2007. godine. Nakon mandata ostao sam u nogometu kao trener u raznim dječjim kategorijama i igrač veterana posljednjih 13 godina. Po završetku prvog predsjedničkog mandata obećao sam obitelji da na tu funkciju nikada neću pristati jer svi koji su tu funkciju obnašali, a dali su sebe u potpunosti, znaju koliko ispašta obitelj. Nakon 15 godina osjetio sam potrebu da se ponovno aktiviram na funkciju predsjednika za dobrobit kluba i mjesta u kojem živim. Smatram da svojim životnim i sportskim iskustvom mogu doprinijeti da se sportski uspjesi kluba približe uspjesima koju je klub kroz povijest ostvario. Nažalost, prijatelji i poznanici mi kažu: “Kaj buš opet, bedak…”. Tko danas prihvati tu funkciju, kod nas u Zagorju kruže floskule ‘bedak kaj ti to treba’, ‘rupa bez dna’, ‘nitko ti ne bude rekao hvala…’

– Ja smatram da dok je ‘bedaka’, bude i klubova, a to razumiju samo oni koji dijele istu strast i ljubav prema sportu. Mišljenja sam da je zagorski nogomet u problemima, da klubovi jedva krpaju kraj s krajem, zbog nedostatka djece jedva prijavljuju kategorije, a od odgovarajućih se ne nazire nikakav dugoročni plan i rješenje. Svakodnevno sam u kontaktu s ljudima na vodećim funkcijama u drugim klubovima i dolazimo do zaključka da gotovo svi imamo iste probleme. Klubovi su se počeli spajati, a neki će se zbog nerazumijevanja i manjka sluha u problematici funkcioniranja nogometnih klubova biti prisiljeni u budućnosti i zatvoriti. U svoj toj borbi i pokušaju da opstanemo, točku ‘na i’ stavljaju suci poput g. Stjepana Mihaljinca. Čovjeka koji svojim stavom, govorom tijela, ponašanjem, sposobnošću, načinom na koji vodi utakmice ne zaslužuje da bude član sudačke organizacije Nogometnog saveza Krapinsko – zagorske županije. Čovjeka koji na svaki pokušaj komunikacije odmahuje rukom i ciničnim smijehom se igra Boga na terenu, čovjeka koji uopće ne shvaća i nema sluha za veteranski nogomet. Znam da veteranske utakmice nije lako suditi jer ih sudi samo jedan sudac, a na terenu se nalaze 22 igrača različitih karaktera, različitih viđenja nogometa, neki proslavljeni, neki su šogori, neki imaju rivalstva iz seniorskih dana… Taj isti sudac mora razumjeti da kaj mi imamo na terenu to tamo i ostaje, a da se poslije tekme ionako svi skupa podružimo i zabavimo. Naravno da ponekad zakrvimo i previše, znamo se inatiti, čak mislimo i da možemo, ali to je svršeno vrijeme, no sve to su čari veteranskog nogometa. Znam samo da jedva čekamo ponedjeljak i utakmicu, mnogi se mijenjaju na poslu, mnogi dolaze s gradilišta u radnom odijelu i znam da će napraviti sve da je ne propuste…

'To su klevete i laži, to mogu potvrditi svi prisutni'

– Da, g. Mihaljinec, kao da i nikad niste igrali nogomet te pozvati policiju i optužiti dečke da vam ne dozvoljavaju napuštanje prostorija kluba su klevete i laži, a to mogu i potvrditi svi prisutni. Također, napominjem da je g. Mihaljinec policiju dočekao izvan prostorija kluba. Tim nepromišljenim, ali i ‘dobro smišljenim’ činom ne samo da je osramoćen naš klub, nego cijeli zagorski nogomet. Ne samo da je osramoćen veteranski nogomet, nego su u pritvoru lišeni slobode završili ljudi koji u svojoj sportskoj i životnoj karijeri nemaju ni jednu mrlju. Za razliku od vas, znamo da vam to nije prvi put, postoje pisani dokumenti, novinarski članci, portali, znamo da ste u više navrata na terenima gdje dijelite pravdu zvali policiju. Imam osjećaj da vam s vremena na vrijeme ponestane novca, ali ovo nije dobar put za doći do istog. Nadam se samo da će uz dobre odvjetnike, uz podršku kluba, kolega, suigrača i prijatelja naši dečki okrivljenici sve dokazati na sudu te iz ove situacije izaći još jači. Napominjem još jednom da ne pamtim kad je zadnji put neki sudac imao probleme u NK Rudaru ili se osjećao ugroženim, jer se trudimo nakon svake tekme podružiti i održati korektne odnose. Također mi je drago da su na čelo sudačke organizacije došli ljudi poput g. Martina Turčina i g. Zdravka Fotivca, ljudi koji su primjer kako se suci trebaju ponašati na terenu i izvan terena. Protiv sam svakog neprikladnog verbalnog i fizičkog ponašanja, ispričavam se još jednom svim sudionicima u ime NK Rudara iz Mihovljana i nadam se da se ovakvi događaji neće ponoviti.

'I sam je svjestan da je pogriješio'

– Dana 15. rujna 2025. godine, ja, Stiven Medvedec, igrač veterana NK Rudar Mihovljan i predsjednik kluba igrao sam utakmicu protiv NK Oroslavja. Tijek utakmice prošao je u pozitivnom sportskom duhu s prijateļjima iz Oroslavja, do trenutka kada je sudac g. Mihaljinec dosudio nepostojeći kazneni udarac za gostujuću momčad. U tom trenutku nalazio sam se na klupi za pričuve. Vidio sam da je mom suigraču dodijelio crveni karton, te je isti mirno napustio teren. Sljedeća sporna situacija bila je nakon izvedenog kaznenog udarca, sudac u 77. minuti utakmice sudi kraj i ne znam iz kojeg razloga nije dopustio da se susret završi u regularnom vremenu, Nakon toga je više naših igraća negodovalo te ga ispitivalo zbog čega je sudio kraj utakmice prije isteka vremena. To komešanje trajalo je nekoliko minuta te su svi zajedno napustili teren. Sudac je otišao u prostorije kluba napisati zəpisnik, gdje sam mu prišao i upitao ga zbog čega je podijelio crvene kartone kada je i sam svjestan da je pogriješio u više sudačkih odluka. Još sam mu napomenuo da to nije lijepo od njega, da zna da idemo na državno prvenstvo u Osijek, da nas je ionako malo i da zbog dodijeljenih kartona igrači možda neće imati pravo nastupa te sam mirno napustio prostoriju.

S poštovanjem,

Stiven Medvedec, predsjednik NK Rudar Mihovljan