Prikovan na klupu, a iz Hajduka kažu: 'To nije zbog ugovora...'

NIZ NELOGIČNOSTI Stipe Radić (20) od korona-pauze grije klupu, a na stoperu je trener Igor Tudor isprobao čak i beka Josipa Juranovića. Radić još nije potpisao novi ugovor, a Hajduk tvrdi da ga ne pritišće klupom

<p>Gdje je nestao <strong>Stipe Radić</strong>, mladi stoper kome je Tudor dao priliku čim je preuzeo momčad Hajduka, ali ga isto tako uopće nije koristio u zadnja tri ogleda, u kojima je kroz momčad prodefiliralo čak 19 igrača?! Štoviše, u zadnjoj liniji Tudor je koristio čak petoricu, među njima i Josipa Juranovića koji nikad u karijeri u ozbiljnoj utakmici nije zaigrao na poziciji stopera...</p><p>Cijelu situaciju dodatno intrigantnom čini i to što mladi stoper ulazi u zadnju godinu stipendijskog ugovora te što još uvijek nije potpisao ponuđeni mu profesionalni ugovor, iako je prošloga tjedna već proslavio 20. rođendan. Neslužbeno saznajemo kako su Radiću i njegov zastupnik <strong>Tomislav Erceg</strong>, i sportski direktor Hajduka Ivan Kepčija, sugerirali da potpiše ponuđeni ugovor, obojica vjeruju kako će upravo kroz Hajduk Stipe najbolje i najbrže napredovati, no on navodno nije zadovoljan financijskim dijelom ugovora i zbog toga ga još uvijek nije potpisao...</p><p>Ponuđeno mu je navodno daleko manje od onoga što su do sada dobivali mladi igrači Hajduka, a usporedbe s onim najskupljima u svlačionici, koji imaju i deseterostruko veća primanja od onih koja se nude Radiću, su suvišna... No takva situacija nije novost na Poljudu, i prije korona krize, koja će sigurno utjecati na smanjenje primanja igrača, stanci su bili daleko bolje plaćeni od domaćih igrača.</p><h2>Na stoperu igrao i bek Juranović</h2><p>Otezanje s potpisom ugovora otvara i pitanje je li Radićevo neigranje odgojna mjera i upozorenje, kao i hoće li mladi stoper zaigrati protiv Lokomotive, za koji ne konkuriraju ozlijeđeni stoperi Mujakić i Simić, pa je Tudor ostao na Ismajliju, Vuškoviću i Dimitrovu, koji također nije posve zdrav. Naravno, ako trener Hajduka opet ne izvuče iz rukava neko teško razumljivo rješenje, poput Juranovića na mjestu stopera ili Jurića na mjestu libera...</p><p>Radić i <strong>Vušković </strong>figuriraju kao stoperski par za budućnost Hajduka, Vušković je krenuo nešto kasnije u ovu polusezonu zbog loma ruke, ali se pokazao vrlo dobrim rješenjem u obrani, koje stigne pomoći i napadu, čak i gol zabiti... Radić je bio standardan na pripremama, odigrao je sve četiri utakmice te zabio pobjednički gol protiv kijevskog Dinama. Odradio je po 90 minuta u dvije uvodne pobjede protiv Varaždina i Lokomotive, ali je slomio nos pa je bio na prisilnoj poštedi sve do dva zadnja ogleda prije pauze protiv Rijeke i Dinama, na kojima je opet bio standardan.</p><p>No od korona stanke Radić je na klupi, odgledao je sva tri susreta nastavka prvenstva, protiv Intera, Istre i Varaždina, bez ijedne minute na terenu. Hoće li i četvrti, ovaj nedjeljni protiv Lokomotive, i ima li to veze s činjenicom da nije nije potpisao profesionalni ugovor, saznat ćemo vrlo brzo... Iz Hajduka nas uvjeravaju da mladog igrača ne pritišću klupom te kako ima dovoljno vremena za dogovor. Vrijeme će pokazati...</p>