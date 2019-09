Prilika za Dinamo! City ih čeka bez obrane, pokosile iz ozljede

Veliki udarac za Manchester City uoči početka Lige prvaka. Pep Guardiola je potvrdio da je ostao i bez drugog braniča, Johna Stonesa. Dinamo za dva tjedna ide na noge Cityju na Etihad, a uoči teškog gostovanja sigurno je da će domaćin osim bez ranije otpisanog Laportea biti i bez mladog Stonesa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- John Stones se jutros ozlijedio. Ima problema s mišićem i neće igrati četiri ili pet tjedana - rekao je Guardiola u utorak. To znači da ga sigurno neće biti za dva tjedna protiv Dinama, a propustit će i utakmicu otvaranja u Ligi prvaka protiv Šahtara.

PEP: @PhilFoden is a virus problem with his stomach and not able for this game, I think (he will be back) for the next one.



John Stones got injured this morning. The Problem is muscular... 4-5 weeks.