'Jesu li me trebali ranije zvati? Nemam što očekivati, 20 mi je godina i radom sam to zaslužio'

"Ja sam primarno bek i trebalo mi je malo vremena da se naviknem na ulogu krila, nisam to dugo igrao. Ali svi stariji suigrači su mi dali podršku i prije utakmice rekli da stoje iza mene, tako da sam bio opušten" kaže Domagoj Bradarić

<p>Srušili smo neugodnu tradiciju protiv Švicarske i prvi put ih pobijedili, a dokazali smo i da se možemo dignuti nakon loših rezultata u prošlom ciklusu i da se možemo nadati pobjedama u utakmicama koje slijede, kazao je junak pobjede u St. Gallenu, debitant <strong>Domagoj Bradarić</strong>.</p><p><strong>Čime si najzadovoljniji?</strong></p><p>- Zadovoljan sam što smo se uspjeli vratili nakon primljenog gola, kao i kako sam odigrao na lijevom krilu, koje nije moja prirodna pozicija. Zahvalan sam izborniku što mi je dao priliku da se mogu dokazati. Trebalo mi je 10-15 minuta de se snađem u poziciji na kojoj dugo nisam igrao, a imali smo samo dva momčadska treninga prije utakmice. Ali kad se sve zbroji mislim da je sve bilo OK.</p><p><strong>Stojiš li i dalje pri tome da si bek, a ne krilo?</strong></p><p>- Primarno sam bek, to igram cijeli život, ali odigrat ću i druge pozicije kad se to od mene traži.</p><p><strong>Nadaš li se minutaži u nastavku Lige nacija, protiv Švedske i Francuske?</strong></p><p>- Sretan sam što sam tu i što sam dobio priliku. Nastavit ću raditi, mlad sam i sve će doći na svoje.</p><p><strong>Čime bi bio zadovoljan iz naredne dvije utakmice?</strong></p><p>- Cilj je prije svega pobijediti Švedsku, da ostanemo nositelji za ždrijeb kvalifikacija za plasman na SP.</p><p><strong>Koji treneri i suigrači su bili ključni za tvoj nogometni razvoj?</strong></p><p>- Mogao bih izdvojiti dva trenera, Vika Lalića i Sinišu Oreščanina koji su mi dosta pomogli u savladavanju nekih nogometnih stvari, a i taj iskorak koji sam napravio u Lilleu mi je dosta pomoglo.</p><p><strong>Tko ti je najveća podrška?</strong></p><p>- Moja obitelj i djevojka.</p><p><strong>Što su ti rekli stariji suigrači?</strong></p><p>- Svi stariji suigrači su mi dali podršku i prije utakmice i rekli da stoje iza mene, tako da sam bio opušten, siguran, nisam imao straha. Zahvalan sam im na tome</p><p><strong>Jesi li i ranije očekivao poziv, s obzirom na dobre igre u dresu Lillea?</strong></p><p>- Nemam ja što očekivati, imam 20 godina, treniram, radim, poziv sam zaslužio svojim radom i to je to...</p><p><strong>Igrački, u kojim segmentom bi volio još napredovati a što smatraš da je tvoje najjače oružje?</strong></p><p>- Znam što moram i mogu popraviti, i radim na tim stvarima svakodnevno, ali radim i na onome što sam dobar, da ih popravim.</p><p><strong>Izbornik daje dosta prilike mladima, u momčadi je već dosta tvojih suigrača iz mlade reprezentacije. Dolazi li jedna nova Hrvatska i tko su ti igrači.</strong></p><p>- Ima dosta mladih, kvalitetnih igrača koji imaju veliko samopouzdanje, ali tu su i stariji koji su već godinama, polako se to uklapa, ali za nas ima vremena. Bit će i boljih i lošijih utakmica, samo to treba istrpjeti.</p><p><strong>Bilo je u St. Gallenu dosta naših navijača, izgledalo je kao da se igra doma?</strong></p><p>- Kad smo došli na stadion svugdje su bile hrvatske zastave, dosta je bilo naših navijača, kao da igramo doma, i to nam je sigurno pomoglo da pobijedimo u ovoj utakmici.</p>