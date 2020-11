Primili šest golova od Ekvadora, James se potukao sa suigračem

<p>Što se događa s <strong>Kolumbijcima</strong>? Prije samo dvije godine tijesno su ispali od Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva, uvijek su bili poznati kao 'mina' koja može napakostiti baš svakoj reprezentaciji. No to je očito prošlost. Došli su do toga da se i Ekvador poigrava s njima.</p><p>Već godinama reprezentaciju predvodi sjajna generacija na čelu s <strong>Juanom Cuadradom i Jamesom Rodriguezom</strong>, no nisu ništa uspjeli osvojiti niti se probiti do finala. Rezultati su u posljednje vrijeme sve gori, a sve je eruptiralo nakon posljednjeg poraza. Pomalo nevjerojatno zvuči kako ih je Ekvador 'nakantao' sa 6-1, a utakmicu prije izgubili su 3-0 od Urugvaja. </p><p>Nakon četiri utakmice imaju tek četiri boda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a to je presjelo najvećoj zvijezdi Jamesu Rodriguezu.<a href="https://www.marca.com/en/football/premier-league/2020/11/19/5fb69a4622601d85748b45d8.html" target="_blank"> Marca</a> piše kako se zvijezda Evertona u svlačionici obrušila na suigrača Jeffersona Lermu koji igra za Bournemouth. Navodno je došlo i do tučnjave između njih dvojice, a i dalje nije poznat razlog.</p><p>I tako. Tek četiri boda skupljena u četiri utakmice, a situacija u momčadi nikad gora. Reprezentacija vrijedna 300 milijuna eura se dovela u tu situacija da se suparnici 'sprdaju' s njima na terenu. To je očito prekipjelo Jamesu pa je odlučio istjerati neku svoju pravdu. </p><p>Reprezentacija za koju igraju Davinson Sanchez, Juan Cuadrado, Duván Zapata, Luis Muriel, Yerry Mina, James Rodriguez... se dovela u tu situaciju da se mora vaditi protiv Brazila i Argentine. Naravno, kvalifikacije su tek počele, još je 14 kola pred njima, ali ako se po jutru dan poznaje... Teški su dani pred Kolumbijcima.</p>