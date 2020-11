Primorac sjeo na 'vruću' klupu: Ova momčad može puno bolje!

Ovo je moj klub i vrlo rado sam prihvatio novu ulogu znajući da me ne čeka niti malo lagan posao. Pokušat ću Hajduk vratiti gdje mu je mjesto, a to je vrh, poručio je novi trener Primorac

<p>Prekaljeni strateg<strong> Boro Primorac</strong> (65) danas je prihvatio ulogu trenera prve momčadi u narednom razdoblju. Predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić, zahvalio se dosadašnjem treneru Hariju Vukasu.</p><p>Odmah nakon službenog imenovanja trener Primorac održao je sastanak sa stručnim stožerom i igračima te poveo prvi trening na glavnom terenu Poljuda. </p><p>- Ovo je moj klub i vrlo rado sam prihvatio novu ulogu znajući da me ne čeka niti malo lagan posao. Pokušat ću Hajduk vratiti gdje mu je mjesto, a to je vrh. Ova momčad može puno bolje nego što rezultati pokazuju - istaknuo je Primorac, nekadašnji pomoćnik Wengera u velikom Arsenalu.</p><p>Primorac će i dalje obavljati ulogu voditelja klupske akademije.</p><p>Predsjednik Jakobušić "mete" što stigne. Zahvalio se ranije i savjetniku Mariju Staniću te sportskom direktoru Ivanu Kepčiji. Za klupsku stranicu prokomentirao je recentne poteze.</p><p>- Treba stati na loptu. Iako sam vidio gospodina Stanića i gospodina Kepčiju, oni se više <strong>nisu vidjeli</strong>. Kod gospodina Vukasa je drugačija situacija. Dok konačno ne definiram najbliže suradnike, malo ću se više osloniti na gospodina Boru Primorca za sva nogometna pitanja, a do daljnjega će on voditi i prvu momčad. Kad vam se čini da se sve raspada, možda se sve slaže na svoje mjesto. - poručio je čelni čovjek kluba.</p><p><em>Uživo ćemo se s Poljuda javiti putem Facebook stranice 24sata nešto prije 18 sati.</em></p>