Pripremite kalendare: Ovo su ključni datumi za 'vatrene' i SP

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vatreni kreću u lov na svjetsku krunu! Pripreme počinju u Rijeci, a putuju u SAD. Prvi izazov Engleska u Dallasu, slijede Panama i Gana. Hoće li Dalićeva momčad ponoviti ruski uspjeh

Nakon što je izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo, službene pripreme za Mundijal kreću 25. svibnja u Rijeci. Tijekom priprema "vatreni" će imati i dvije pripreme utakmice. U utorak, 2. lipnja na riječkoj Rujevici će odmjeriti snage protiv Belgije, a pet dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije.

U utorak, 9. lipnja hrvatska reprezentacija će putovati u američku bazu u Alexandriji u saveznoj državi Virginia, u blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona. U Alexandriji će Hrvatska boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Prvi ispit na SP-u Dalićevi odabranici će imati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, a četiri dana kasnije protiv Gane u Philadelphiji.

Vatreni itinerar

18. svibnja - popis igrača za SP
25. svibnja - početak priprema (Rijeka)
1. lipnja - Zadnji rok za prijavu 26 igrača za SP
2. lipnja - Priprema utakmica protiv Belgije (Rujevica)
7. lipnja - Pripremna utakmica protiv Slovenije (Varaždin)
9. lipnja - dolazak u kamp u Alexandriji
17. lipnja - Utakmica 1. kola protiv Engleske u Dallasu (po hrvatskom vremenu u 22h)
23. lipnja - Utakmica 2. kola protiv Paname u Torontu (po hrvatskom vremenu u 1 sat ujutro 24. lipnja)
27. lipnja - Utakmica 3. kola protiv Gane u Philadelphiji (po hrvatskom vremenu u 23 h)

