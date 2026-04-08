Najbolji trenuci Vele i legende Bogdana: Ovo je teže pogoditi nego fulati! - Misliš obrnuto?

Srećko Bogdan (69) napustio je ovaj svijet, a legendarnog dinamovca pamtit će hrvatska sportska javnost. Osim po igrama za Dinamo i reprezentacije Jugoslavije pa Hrvatske, javnost ga pamti i po komentiranju utakmica sa Željkom Velom na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj.

Nekoliko puta su Vela i Bogdan imali zaista izvrsnih provala i nasmijali gledatelje, donosimo neke od najpamtljivijih:

Bogdan: “Ovo je teže pogoditi nego promašiti.”

Vela (zbunjeno): “Misliš… obrnuto… teže je promašiti nego pogoditi?”

Bogdan: “E to, to! To sam htio reći! Al dobro je da nas je dva. Jedan zna pisati, drugi čitati.”

Vela: “Pratim ja tebe.”

Vela: “Riquelme je pucao izravno, nije bilo daleko…”

Bogdan: “…da je gol malo viši…”

Vela: “…onda bi bio za ragbi!”

Bogdan: “Nedved ima obje noge.”

Vela se nadovezuje : “…a ostali igrači nemaju obje noge?”

Bogdan: “Ma to je onako nogometno, znači da mu je jedna noga jača.”

Vela: “Je, inače bi to bila nekakva paraolimpijada.”

Bogdan: “Da.”

Vela: “Da.”

Bogdan: “Evo sad Poljaci pokušavaju zadržati loptu da vrijeme sporije teče.”

Vela: “Tko je više seksi, Ballack ili Beckham?”

Bogdan: “Još uvijek gledam ljepši spol…”

Vela: “Dobro je, dobro si se izvukao…”

Bogdan: "Pokušat će Talijani s Inzaghijem, koji može pobjeći obrani Čehoslovačke"

Vela: "Češke"

Bogdan: "Pa ti si isto jednom rekao Čehoslovačke"

Vela: "Da, ali sam objasnio zašto"

Bogdan: "Dobro, ja sam fulao sada"

Bogdana će sportska javnost pamtiti ne samo kao odličnog igrača, već i simpatičnog te zanimljivog sukomentatora koji se u nogometu zadržao praktički cijeli život.