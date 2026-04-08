Najbolji trenuci Vele i legende Bogdana: Ovo je teže pogoditi nego fulati! - Misliš obrnuto?

Piše Petar Božičević
Najbolji trenuci Vele i legende Bogdana: Ovo je teže pogoditi nego fulati! - Misliš obrnuto?
Foto: Borna Filić/PIXSELL/Sanjin Strukić/PIXSELL

Admiral

Srećko Bogdan (69) napustio je ovaj svijet, a legendarnog dinamovca pamtit će hrvatska sportska javnost. Osim po igrama za Dinamo i reprezentacije Jugoslavije pa Hrvatske, javnost ga pamti i po komentiranju utakmica sa Željkom Velom na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj. 

Nekoliko puta su Vela i Bogdan imali zaista izvrsnih provala i nasmijali gledatelje, donosimo neke od najpamtljivijih:

Bogdan: “Ovo je teže pogoditi nego promašiti.”
Vela (zbunjeno): “Misliš… obrnuto… teže je promašiti nego pogoditi?”
Bogdan: “E to, to! To sam htio reći! Al dobro je da nas je dva. Jedan zna pisati, drugi čitati.”
Vela: “Pratim ja tebe.”

Vela: “Riquelme je pucao izravno, nije bilo daleko…”
Bogdan: “…da je gol malo viši…”
Vela: “…onda bi bio za ragbi!”

Bogdan: “Nedved ima obje noge.”
Vela se nadovezuje : “…a ostali igrači nemaju obje noge?”
Bogdan: “Ma to je onako nogometno, znači da mu je jedna noga jača.”
Vela: “Je, inače bi to bila nekakva paraolimpijada.”
Bogdan: “Da.”
Vela: “Da.”

Bogdan: “Evo sad Poljaci pokušavaju zadržati loptu da vrijeme sporije teče.”

Vela: “Tko je više seksi, Ballack ili Beckham?”
Bogdan: “Još uvijek gledam ljepši spol…”
Vela: “Dobro je, dobro si se izvukao…”

Bogdan: "Pokušat će Talijani s Inzaghijem, koji može pobjeći obrani Čehoslovačke"
Vela: "Češke"
Bogdan: "Pa ti si isto jednom rekao Čehoslovačke"
Vela: "Da, ali sam objasnio zašto"
Bogdan: "Dobro, ja sam fulao sada"

Bogdana će sportska javnost pamtiti ne samo kao odličnog igrača, već i simpatičnog te zanimljivog sukomentatora koji se u nogometu zadržao praktički cijeli život. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

