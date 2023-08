Pritisak raste: Kako zaustaviti brod koji nezaustavljivo tone!? Atena može nešto promijeniti...

DVIJE GODINE VLASTI TALIBANA

UN-ov izaslanik traži da Kazneni sud rodna diskriminacija u Afganistanu bude ratni zločin

To je najteži primjer kršenja ljudskih prava djevojčica i žena u svijetu i ako dopustimo da se to dogodi i nekažnjeno nastavi tada će to pokušati činiti i drugi, rekao je Gordon Brown novinarima