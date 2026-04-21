Pritisak Verstappena i Norrisa urodio je plodom. Čelnici F1 će promijeniti pravila usred sezone

Nakon samo tri održane utrke i lavine kritika na račun novih pravila za 2026. godinu, čelnici Formule 1 odlučili su se na hitne promjene. Međunarodna automobilistička federacija (FIA) potvrdila je paket tehničkih izmjena koje stupaju na snagu već na idućoj utrci, Velikoj nagradi Miamija, koja se vozi 3. svibnja. Odluka je donesena jednoglasno nakon sastanka s timovima i proizvođačima motora, a sada je još samo mora formalno potvrditi Svjetsko vijeće za motosport putem e-glasanja.

"Mario Kart na steroidima" i sigurnosni alarmi

Nova tehnička era, koja je donijela hibridne motore s gotovo jednakom podjelom snage između klasičnog i električnog dijela (50-50), izazvala je nezadovoljstvo među zvijezdama sporta. Vozači su se žalili kako je utrkivanje postalo više upravljanje energijom baterije, a manje test vozačke vještine. Najglasniji je bio četverostruki svjetski prvak Max Verstappen, koji je nove bolide nazvao "anti-trkačima" i usporedio ih s igrom Mario Kart "na steroidima", čak nagovijestivši i moguće povlačenje iz sporta.

Njemu se pridružio i aktualni prvak Lando Norris, koji je rekao da novi bolidi nisu ono o čemu su sanjali kao djeca. Međutim, osim stila vožnje, u prvi plan je izbila i sigurnost. Velike razlike u brzinama između bolida, ovisno o tome prikupljaju li energiju ili je koriste, stvorile su opasne situacije na stazi. Kap koja je prelila čašu bio je incident Olivera Bearmana u Japanu, koji je pri velikoj brzini jedva izbjegao sudar sa znatno sporijim bolidom Alpinea Franca Colapinta.

Manje štednje, više gasa do daske

Kao odgovor na kritike, FIA je uvela niz ciljanih promjena usmjerenih na poboljšanje kvalitete utrkivanja i povećanje sigurnosti. Predsjednik Fije, Mohammed ben Sulayem, pohvalio je suradnju svih uključenih strana.

​- Više nego ikad, vozači su bili u središtu ovih rasprava i želio bih im zahvaliti na njihovom vrijednom doprinosu tijekom cijelog procesa - izjavio je Ben Sulayem, naglasivši kako su sigurnost i pošteno natjecanje ostali glavni prioriteti. Promjene se odnose na ključne dijelove trkaćeg vikenda.

Kvalifikacije i utrka

Kako bi se smanjio takozvani "super-clipping" - fenomen kada bolid gubi na maksimalnoj brzini jer se snaga preusmjerava na punjenje baterije - maksimalna dozvoljena količina prikupljene energije po krugu smanjena je s osam na sedam megadžula (MJ). Istovremeno je vršna snaga kojom se baterija može puniti povećana s 250 kW na 350 kW. Cilj je potaknuti vozače da više voze "punim gasom" i smanjiti potrebu za taktičkim usporavanjem. U samoj utrci, maksimalna snaga dostupna kroz "boost" način rada ograničena je na +150 kW kako bi se smanjile opasne razlike u brzini.

Start i kišni uvjeti

U Miamiju će se testirati i novi sigurnosni mehanizmi za start. Razvijen je sustav za detekciju bolida s abnormalno sporim ubrzanjem, koji će automatski aktivirati MGU-K kako bi se osiguralo minimalno sigurno ubrzanje, a trepćuća svjetla upozoravat će vozače iza. Na prijedlog vozača, uvedene su i prilagodbe za kišu: temperatura grijača za intermediate gume je povećana, korištenje ERS-a smanjeno radi bolje kontrole, a sustavi stražnjih svjetala pojednostavljeni radi bolje vidljivosti.

