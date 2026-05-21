Prižmić i Đoković mogli bi imati novi okršaj!? Čilića čeka 316. igrač svijeta na Roland Garrosu

Održan je ždrijeb Roland Garrosa, drugog teniskog Grand Slam turnira u godini, a suparnike su na pariškoj zemlji saznali i hrvatski predstavnici. Marin Čilić će na startu turnira igrati protiv 17-godišnjeg Francuza Moisea Kouamea, 316. igrača na svijetu, koji je dobio pozivnicu organizatora za turnir.

Bude li Čilić uspješan na startu, u drugom kolu će igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju 20. nositelj, Britanac Cameron Norrie i Paragvajac Daniel Vallejo.

Dino Prižmić još uvijek ne zna protiv koga će igrati, jer za suparnika na startu čeka tenisača iz kvalifikacija. Upravo se u njima još uvijek nalazi treći Hrvat Borna Gojo koji će u petak igrati završni meč za potencijalni plasman u glavni ždrijeb.

Uspije li Prižmić preskočiti prvu prepreku igrat će u drugom kolu vjerojatno protiv Brazilca Joaa Fonsece, 28. nositelja, dok mu potencijalno treće kolo vjerojatno donosi novi meč protiv Novaka Đokovića. Nedavno su njih dvojica igrali na zemljanom turniru u Rimu i Prižmić je pobijedio u tri seta.

Suparnicu još uvijek ne zna Antonia Ružić koja će na startu Roland Garrosa igrati protiv tenisačice iz kvalifikacija, dok bi joj drugo kolo vjerojatno trebalo donijeti meč protiv Amerikanke Madison Keys, 19. nositeljice.

Donna Vekić u prvom kolu igra protiv 25-godišnje Francuskinje Alice Tubello, koja je dobila pozivnicu organizatora, dok bi se u slučaju pobjede u drugom susrela protiv pobjednice meča Japanke Naomi Osake i Njemice Laure Siegemund.

Petra Marčinko u prvom kolu igra protiv 24-godišnje njemačke igračice Eve Lys, 81. tenisačice s WTA ljestvice, dok potencijalno drugo kolo Petri donosi bolju iz ogleda Francuskinje Eframove i rumunjske igračice Sorane Cirstee, 18. nositeljice pariškog turnira.

Dvojica prvih nositelja muškog dijela turnira su Jannik Sinner i Alexander Zverev, a kod tenisačica Arina Sabaljenka i Jelena Ribakina. Kod tenisača trofej pobjednika neće braniti ozlijeđeni Carlos Alcaraz, dok je prošle godine kod tenisačica slavila Coco Gauff.