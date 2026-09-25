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HRVATI DOMINIRAJU

Prižmić i Mikrut pokorili Europu. Obojica su u polufinalu turnira

Piše HINA,
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Prižmić i Mikrut pokorili Europu. Obojica su u polufinalu turnira
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Prižmić se nakon drame i preokreta probio u polufinale turnira u Saint Tropezu! Luka Mikrut je također bio uspješan i izborio polufinale, ali u Italiji

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Dino Prižmić, 21-godišnji hrvatski tenisač, plasirao se u polufinale ATP Challenger turnira u francuskom Saint Tropezu nakon velike borbe i pobjede u dva seta protiv Estonca Daniila Glinke. Prižmić, četvrti nositelj turnira, pobijedio je 7-6 (4), 7-5 Glinku, 26-godišnjeg Estonca koji se trenutačno nalazi na 173. mjestu ATP ljestvice.

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U prvom setu je Prižmić propustio vodstvo od 4-1, ali je došao do 1-0 u setovima dominantnom igrom u tie-breaku. U drugoj dionici sve je mogao lakše zaključiti Prižmić jer je kod 5-4 servirao za pobjedu. Propustio je servis gem za polufinale, ali je kod 5-5 napravio novi break i iz drugog pokušaja odservirao za ukupno slavlje.

Meč je trajao dva sata i dvije minute. U polufinalu će Prižmić igrati protiv boljeg iz susreta u kojem se sastaju prvi nositelj Francuz Droguet i sedmi nositelj Estonac Lajal.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

Polufinale je izborio i 22-godišnji Luka Mikrut koji se nalazi na ATP Challenger turniru u Genovi. U četvrtfinalnom meču Mikrut je bio uvjerljiv protiv trećeg nositelja Austrijanca Lukasa Neumayera kojeg je pobijedio sa 6-3, 6-4.

U polufinalu će Mikrut igrati protiv 27-godišnjeg Nijemca Marvina Moellera, 256. tenisača na svijetu.

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