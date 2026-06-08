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NOVA ATP LJESTVICA

Prižmić ima ranking karijere, a Marin Čilić pao za jedno mjesto

Piše HINA,
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Prižmić ima ranking karijere, a Marin Čilić pao za jedno mjesto
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Foto: Ciro De Luca

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći pobjednik Roland Garrosa Nijemac Alexander Zverev

Admiral

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 47. poziciju.

Dino Prižmić, koji je poražen u drugom kolu Roland Garrosa, napredovao je dva mjesta i sada je 70. tenisač svijeta što mu je novi ranking karijere. Luka Mikrut je skočio 26 mjesta do 169. pozicije, a Borna Gojo šest mjesta do 178. pozicije. Napredak je ostvario i Matej Dodig koji se popeo sa 201. na 199. mjesto na ATP ljestvici.

French Open
Foto: Guglielmo Mangiapane

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći pobjednik Roland Garrosa Nijemac Alexander Zverev.

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