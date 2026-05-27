Prižmić u dramatičnom okršaju ispao s Roland Garrosa! Publika je slavila njegove promašaje...

Talentirani hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) završio je svoj nastup na Roland Garrosu nakon dramatičnog poraza u drugom kolu od 28. nositelja, Brazilca Joaa Fonsece, sa 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2. Iako je imao velikih 2-0 u setovima i meč potpuno pod kontrolom, Brazilac je nakon tri sata i 27 minuta uspio preokrenuti dvoboj.

Prižmić se tijekom cijelog meča suočavao s ogromnim pritiskom publike na terenu broj 14. Fonseca je imao glasnu i fanatičnu podršku brazilskih navijača, koji su često ometali mladog Hrvata između poena i prilikom serviranja, a svaki njegov promašaj euforično su slavili, što baš i ne spada u "teniski bonton".

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Dino je odlično otvorio susret. Potpuno je kontrolirao igru na svoj servis, Fonseci u prvom setu nije dopustio nijednu priliku za break, a sam je iskoristio jednu od dvije koje je izborio, što mu je donijelo set sa 6-3. Sličan scenarij gledali smo i u drugom setu, Prižmić ponovno nije Brazlcu dopustio break-loptu, a iskoristio je jedinu svoju pri rezultatu 4-4 i poveo 2-0 u setovima.

Treći set pokazao se prekretnicom meča. Fonseca je oduzeo servis Hrvatu i poveo 3-1, a iako je Dino odmah u sljedećem gemu imao priliku za re-break, nije je uspio realizirati. Brazilac je zadržao prednost i smanjio na 2-1 u setovima, čime je potpuno vratio momentum na svoju stranu.

U četvrtom i petom setu Prižmić više nije podsjećao na igrača s početka meča. Fonseca je iskoristio pad u njegovoj igri i samopouzdanju te u četvrtom setu napravio čak tri breaka za uvjerljivih 6-1. Dino je pritom imao dvije prilike za povratak, jednu odmah nakon izgubljenog servisa pri 3-1, a drugu kod zaostatka 5-1, no ostale su neiskorištene.

Slična priča nastavila se i u odlučujućem setu. Fonseca je break napravio u četvrtom gemu za vodstvo 3-1, dok je Prižmićevo samopouzdanje nastavilo padati. Na kraju je Brazilac priveo meč kraju i izborio okršaj s Novakom Đokovićem u trećem kolu, dok je Dino napustio Roland Garros s bolnim, ali vrijednim iskustvom.