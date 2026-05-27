Obavijesti

Sport

Komentari 7
BIO BLIZU PROLAZA

Prižmić u dramatičnom okršaju ispao s Roland Garrosa! Publika je slavila njegove promašaje...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Prižmić u dramatičnom okršaju ispao s Roland Garrosa! Publika je slavila njegove promašaje...
4
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Prižmić suočio s ogromnim pritiskom publike na terenu broj 14. Fonseca je imao ogromnu podršku brazilskih navijača, koji su redovito ometali Hrvata između poena i prilikom serviranja

Admiral

Talentirani hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) završio je svoj nastup na Roland Garrosu nakon dramatičnog poraza u drugom kolu od 28. nositelja, Brazilca Joaa Fonsece, sa 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2. Iako je imao velikih 2-0 u setovima i meč potpuno pod kontrolom, Brazilac je nakon tri sata i 27 minuta uspio preokrenuti dvoboj.

Prižmić se tijekom cijelog meča suočavao s ogromnim pritiskom publike na terenu broj 14. Fonseca je imao glasnu i fanatičnu podršku brazilskih navijača, koji su često ometali mladog Hrvata između poena i prilikom serviranja, a svaki njegov promašaj euforično su slavili, što baš i ne spada u "teniski bonton".

French Open
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Dino je odlično otvorio susret. Potpuno je kontrolirao igru na svoj servis, Fonseci u prvom setu nije dopustio nijednu priliku za break, a sam je iskoristio jednu od dvije koje je izborio, što mu je donijelo set sa 6-3. Sličan scenarij gledali smo i u drugom setu, Prižmić ponovno nije Brazlcu dopustio break-loptu, a iskoristio je jedinu svoju pri rezultatu 4-4 i poveo 2-0 u setovima.

Treći set pokazao se prekretnicom meča. Fonseca je oduzeo servis Hrvatu i poveo 3-1, a iako je Dino odmah u sljedećem gemu imao priliku za re-break, nije je uspio realizirati. Brazilac je zadržao prednost i smanjio na 2-1 u setovima, čime je potpuno vratio momentum na svoju stranu.

French Open
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

U četvrtom i petom setu Prižmić više nije podsjećao na igrača s početka meča. Fonseca je iskoristio pad u njegovoj igri i samopouzdanju te u četvrtom setu napravio čak tri breaka za uvjerljivih 6-1. Dino je pritom imao dvije prilike za povratak, jednu odmah nakon izgubljenog servisa pri 3-1, a drugu kod zaostatka 5-1, no ostale su neiskorištene.

Slična priča nastavila se i u odlučujućem setu. Fonseca je break napravio u četvrtom gemu za vodstvo 3-1, dok je Prižmićevo samopouzdanje nastavilo padati. Na kraju je Brazilac priveo meč kraju i izborio okršaj s Novakom Đokovićem u trećem kolu, dok je Dino napustio Roland Garros s bolnim, ali vrijednim iskustvom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu
STESALA SE TENISKA IKONA

FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea
SAD LJUBI TV ZVIJEZDU

FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea

Alisha Lehmann (27), "najseksepilnija nogometašica svijeta", osvaja društvene mreže i terene! Usred kritika i predrasuda, njezina popularnost nadmašuje čak i Rogera Federera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026