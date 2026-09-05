Prižmić ispao u prvom kolu parova US Opena s Blockxom

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije dugo izdržao s partnerom, belgijskim igračem Alexanderom Blockxom, na turniru parova posljednjeg Grand Slam turnira US Open.

Foto: GEOFF BURKE

Belgijski tenisač Sander Gille i Nizozemac Sem Verbeek svladali su hrvatsko-belgijsku kombinaciju sa 7-6(4), 6-3.

U prvom setu nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su Gille i Verbeek brzo pobjegli na 5-1 i time osigurali 1-0 u setovima. U drugoj dionici jedan break je bio dovoljan Gilleu i Verbeeku za konačno slavlje. Suparnicima su servis oduzeli kod rezultata 3-2 i tu su prednost čuvali do samog kraja.