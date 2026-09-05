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Prižmić ispao u prvom kolu parova US Opena s Blockxom

Piše HINA,
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Prižmić ispao u prvom kolu parova US Opena s Blockxom
Foto: GEOFF BURKE
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Dino Prižmić i Alexander Blockx ispali su u prvom kolu US Opena u parovima! Gille i Verbeek bili su bolji

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Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije dugo izdržao s partnerom, belgijskim igračem Alexanderom Blockxom, na turniru parova posljednjeg Grand Slam turnira US Open.

U.S. Open
Foto: GEOFF BURKE

Belgijski tenisač Sander Gille i Nizozemac Sem Verbeek svladali su hrvatsko-belgijsku kombinaciju sa 7-6(4), 6-3.

U prvom setu nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su Gille i Verbeek brzo pobjegli na 5-1 i time osigurali 1-0 u setovima. U drugoj dionici jedan break je bio dovoljan Gilleu i Verbeeku za konačno slavlje. Suparnicima su servis oduzeli kod rezultata 3-2 i tu su prednost čuvali do samog kraja.

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