Prižmić ispao u prvom kolu US Opena. Evo koliko je zaradio

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) završio je nastup na ovogodišnjem US Openu u prvom kolu glavnog ždrijeba. Unatoč hrabroj igri i solidnom otporu, od njega je bio bolji 15. nositelj turnira, Rus Andrej Rubljov rezultatom 6-4, 6-4, 6-4. Za Prižmića je ovo, bez obzira na poraz, bio iznimno uspješan turnir s kojeg odlazi bogatiji za vrijedno iskustvo i značajan financijski iznos.

Klinička preciznost Rusa presudila meč

Susret koji je trajao točno dva sata na terenima USTA Billie Jean King National Tennis Centera u New Yorku pokazao je zašto je Rubljov jedan od najopasnijih igrača na ATP touru. Iako je Prižmić, 124. igrač svijeta, pružao snažan otpor, ključni trenuci meča otišli su na stranu osam godina starijeg Rusa.

Statistika otkriva priču o meču: Rubljov je tijekom cijelog susreta stvorio samo tri break-lopte, po jednu u svakom setu, i iskoristio je sve tri. Ta stopostotna realizacija bila je dovoljna da slomi otpor hrvatskog kvalifikanta i osigura pobjedu. Prižmić, s druge strane, nije uspio stvoriti nijednu priliku za break, što je presudilo u korist četverostrukog četvrtfinalista US Opena.

Odličan turnir i zarada veća od 100.000 eura

Iako je put u glavnom turniru bio kratak, za 20-godišnjeg Prižmića je nastup u New Yorku bio velik uspjeh. U glavni ždrijeb plasirao se kroz tri kruga kvalifikacija, gdje je redom pobjeđivao Alexisa Galarneaua, Murphyja Cassonea i na kraju iskusnog Jasona Kublera u napetom meču u tri seta.

Prolazak kvalifikacija i ulazak u prvo kolo donijeli su mu ne samo vrijedne bodove, već i značajnu financijsku nagradu. Za poraz u prvom kolu zaradio je 110.000 američkih dolara, što je otprilike 102.000 eura. Ovo je dio rekordnog nagradnog fonda US Opena koji ove godine iznosi čak 90 milijuna dolara.

Pogled u budućnost

Ovo nije prvi put da Prižmić pokazuje zube protiv najboljih svjetskih igrača. Početkom prošle godine na Australian Openu oduzeo je set Novaku Đokoviću, a nastup u New Yorku još je jedna potvrda njegovog ogromnog potencijala. S uspjesima na Challengerima, gdje je osvajao titule u Zagrebu i Bratislavi, te sve češćim nastupima na najvećoj sceni, Prižmić dokazuje da kuca na vrata top 100.

Najviše pozornosti u večernjem dijelu programa drugog dana turnira privukao je dvoboj 45-godišnje Venus Williams, pobjednice US Opena iz 2000. i 2001., koja je po 25. put nastupila u glavnom ždrijebu ovog turnira, te Čehinje Karoline Muchove, koja je igrala u polufinalu u New Yorku preklani i lani. Nošena glasnom podrškom publike na stadionu Arthur Ashe Williams je pružila jak otpor Muchovoj, osvojila je i set, ali Čehinja je ipak na kraju slavila sa 6-3, 2-6, 6-1.