Prižmić izgubio u prvom kolu skupine na Next Gen završnici

Hrvatski tenisač 20-godišnji Dino Prižmić (ATP-128) upisao je u srijedu poraz u 1. kolu Crvene skupine Next Gen ATP Finala u saudijskoj Džedi, na kojem nastupaju tenisači u dobi do 20 godina.

Pokretanje videa... 02:22 Noć hrvatskog tenisa | Video: Goran Stanzl/Pixsell

Prižmić (ATP-128), koji je treći nositelj, izgubio je od Amerikanca Nishesha Basavareddyja (ATP-167) sa 2-4, 3-4 (7), 4-3 (3), 2-4 nakon skoro dva sata igre.

U sljedećem kolu Crvene skupine Prižmić će igrati Belgijanca Alexandera Blockxa (ATP-116), koji je na startu svladao Nijemca Justina Engela (ATP-187) sa 3-4 (7), 4-2, 4-2, 4-2.