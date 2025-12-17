Obavijesti

NAKON DVA SATA

Prižmić izgubio u prvom kolu skupine na Next Gen završnici

Piše HINA,
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francuska, Dino Prižmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prižmić je izgubio od Amerikanca Nishesha Basavareddyja u ATP Next Gen ATP Finala u saudijskoj Džedi, na kojem nastupaju tenisači u dobi do 20 godina

Hrvatski tenisač 20-godišnji Dino Prižmić (ATP-128) upisao je u srijedu poraz u 1. kolu Crvene skupine Next Gen ATP Finala u saudijskoj Džedi, na kojem nastupaju tenisači u dobi do 20 godina. 

Prižmić (ATP-128), koji je treći nositelj, izgubio je od Amerikanca Nishesha Basavareddyja (ATP-167) sa 2-4, 3-4 (7), 4-3 (3), 2-4 nakon skoro dva sata igre. 

U sljedećem kolu Crvene skupine Prižmić će igrati Belgijanca Alexandera Blockxa (ATP-116), koji je na startu svladao Nijemca Justina Engela (ATP-187) sa 3-4 (7), 4-2, 4-2, 4-2. 

