Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka

Doznajemo: Sigur ima ponudu na stolu za odlazak iz Hajduka
Andy Bara je bio na ručku s trenerom Hajduka Gonzalom Garciom (42) oko čije bi se karijere trebao početi brinuti. A predstavnici agencije Niagara donijeli su ponude za transfer i Niki Siguru (22)

Približava se zimski prijelazni rok, a stvari za moguće odlaske već se debelo rade, kao i priprema za ljeto. Andy Bara nam je to rekao i sam po pitanju Tonija Fruka (24), a jedan od najutjecajnijih svjetskih agenata očito će dobrano raditi po HNL-u jer, iako nekim igračima nije menadžer, mnogi traže pomoć ili dobivaju ponude klubova preko Bare i agencije Niagara, kako je to uostalom bilo s Dominikom Livakovićem (30) koji će se na zimu vratiti u Dinamo.

