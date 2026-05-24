PRVI PUT U KARIJERI

Prižmić slavio na Grand Slamu!

Piše HINA,
Mladi tenisač Dino Prižmić ostvario je prvu Grand Slam pobjedu! Uvjerljivo je svladao američkog kvalifikanta Michaela Zhenga u sklopu Roland Garrosa. Pokazao je zašto je budućnost hrvatskog tenisa

Hrvatski 20-godišnji teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP - 71.) na uvjerljiv način je došao do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima svladavši u prvom kolu Roland Garrosa 22-godišnjeg američkog kvalifikanta Michaela Zhenga (ATP - 146.) sa 6-1, 6-1, 6-3 nakon jednog sata i 45 minuta igre. 

Prižmićev sljedeći suparnik će biti pobjednik dvoboja između Brazilca Joaa Fonsece (ATP - 30.) i domaćeg kvalifikanta Luke Pavlovića (ATP - 240.).

Prižmiću je trebalo 59 minuta za osvajanje prva dva seta u kojima je suparniku prepustio samo dva gema. Poveo je Dino 2-0 i u trećem setu, u kojem mu je Zheng pružio snažniji otpor i prijetio oduzimanjem servisa. Ono što nije uspio u prvom i trećem gemu te dionice meča, američki predstavnik je napravio u sedmom gemu. No, to je bio tek njegov kratkotrajni rezultatski povratak.

U sljedeća dva gema Splićanin je suparniku prepustio samo jedan poen i na uvjerljiv način dovršio meč.

Prižmić je čak sedam puta oduzeo servis Zhengu, osvojio je čak 38 poena na reternu, 11 više nego što ih je njegov suparnik osvojio kad je bio na početnom udarcu. Jednostavno, Prižmić je bio nekoliko razina iznad tenisača kojeg hrvatski ljubitelji tenisa pamte i kao suparnika Miliju Poljičku u finalu juniorskog Wimbledona, kad je hrvatski tenisač osvojio pehar.

Za Prižmića, juniorskog pobjednika Roland Garrosa, ovo je bio debi u glavnom ždrijebu u seniorskoj konkurenciji, a nakon što je dvaput poražen u prvim kolima na Australian Openu (2024. i 2026.) te jednom na US Openu (2025.), Dino je dočekao prvu pobjedu na Grand Slam turnirima iskoristivši povoljan ždrijeb.

Osim Prižmića, Hrvatsku će u muškom turniru predstavljati i Marin Čilić (ATP - 45.), koji će na teren tek u utorak, kad ga čeka dvoboj protiv 17-godišnjeg francuskog juniora Moisea Kouamea (ATP - 316.) koji je dobio pozivnicu za glavni turnir. 

