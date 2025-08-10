Prižmić zaustavljen u finalu, ali slavi najbolji ranking u karijeri

Dino Prižmić poražen je u finalu ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki od Poljaka Kamila Majchrzaka s 4-6,3-6.

Dino Prižmić (ATP-129.) bio je jednu pobjedu udaljen od svog četvrtog naslova na Challengerima i trećeg ove godine, no 20-godišnji Splićanin nije mogao u finalu protiv 88. igrača svijeta.

Splićanin je imao sedam as-servisa, spasio je 7 od 10 lopti za obrat, ali nije iskoristio nijednu od pet ponuđenih na servisu protivnika.

Finalom je Prižmić osigurao renking karijere te će u ponedjeljak biti 120. tenisač svijeta.