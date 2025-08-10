Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZGUBIO U FINALU

Prižmić zaustavljen u finalu, ali slavi najbolji ranking u karijeri

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prižmić zaustavljen u finalu, ali slavi najbolji ranking u karijeri
Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Splićanin je imao sedam as-servisa, spasio je 7 od 10 lopti za obrat, ali nije iskoristio nijednu od pet ponuđenih na servisu protivnika

Dino Prižmić poražen je u finalu ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki od Poljaka Kamila Majchrzaka s 4-6,3-6.   

Dino Prižmić (ATP-129.) bio je jednu pobjedu udaljen od svog četvrtog naslova na Challengerima i trećeg ove godine, no 20-godišnji Splićanin nije mogao u finalu protiv 88. igrača svijeta. 

Splićanin je imao sedam as-servisa, spasio je 7 od 10 lopti za obrat, ali nije iskoristio nijednu od pet ponuđenih na servisu protivnika. 

Finalom je Prižmić osigurao renking karijere te će u ponedjeljak biti 120. tenisač svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025